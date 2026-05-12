El Deportivo comienza a preparar el partido ante el Andorra con todos menos Mella

Zaka y Villares, durante un entrenamiento de esta temporada en Abegondo RCD

El Deportivo regresó esta mañana al trabajo para comenzar a preparar una semana que contará con cinco entrenamientos y con el partido de este domingo a las 14.00 horas contra el Andorra en Riazor.

Tras regresar con los tres puntos del viaje a Cádiz, ser recibidos en el aeropuerto de Alvedro y descansar domingo y lunes, los futbolistas se volvieron a ejercitar en Abegondo en una sesión que consistió en una pequeña activación, rondos y un juego de posición.

Ningún jugador estuvo ausente sobre el césped, salvo el lesionado de larga duración, David Mella, que continúa trabajando en su recuperación. Bil Nsongo, ya asentado en el primer equipo, y Noé Carrillo, protagonista con gol y partícipe en la jugada del tanto de Stoichkov en el Nuevo Mirandilla, también se ejercitaron a las órdenes de Antonio Hidalgo.

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El Deportivo afronta su penúltimo partido de la temporada en Riazor con la visita de un Andorra que atraviesa su mejor momento de la temporada. Los de Carles Manso acumulan cinco victorias en las últimas seis jornadas de Liga y vienen de vencer a Las Palmas en Encamp de forma muy contundente (5-1).

Los blanquiazules tendrán que defender su plaza de ascenso directo ante un rival que podría llegar a A Coruña sin nada en juego. Si el Castellón supera este viernes a partir de las 20.30 al Cádiz de Imanol Idiakez y Lucas Pérez, el conjunto tricolor llegaría a su cita ante el Dépor sin opciones de clasificar para el playoff.