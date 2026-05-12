El Deportivo celebra en Riazor su primer Foro Social

Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul CARLOTA BLANCO

El Deportivo celebró en la tarde de este martes su primer Foro Social. La propia entidad lo define como "un espacio de diálogo y participación impulsado con el objetivo de reforzar los canales de escucha activa con su masa social y abordar algunos de los principales retos estratégicos, sociales e institucionales de la entidad". Todos los asistentes al Foro Social, abonados representativos de diferentes perfiles generacionales, sensibilidades y zonas del estadio, pudieron trasladar sus impresiones, inquietudes y propuestas en un entorno de diálogo directo con el club.

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Durante el encuentro, que tuvo lugar en Riazor, el club compartió con los asistentes varias líneas de trabajo vinculadas a la celebración del 120 aniversario del Deportivo. Trasladó a los asistentes algunas de las principales iniciativas en las que se está trabajando: la Iniciativa Historias Deportivistas, la campaña '1906 nos une', la organización de un torneo de fútbol de aficionados, la celebración de un encuentro mundial de peñas, el desarrollo del 'Camino de las Estrellas', así como la creación de un posible himno y un festival de música.

En la jornada también hubo tiempo para intercambiar impresiones sobre ámbitos relacionados con el futuro de la entidad, el fortalecimiento del vínculo con la afición y el papel social e identitario que el Deportivo desempeña dentro de la ciudad y de Galicia.

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La entidad coruñesa también trasladó a los asistentes que, a final de temporada, realizará una consulta dirigida a los abonados y abonadas del Club sobre el topónimo oficial que debe acompañar a la denominación de la entidad.

El Deportivo ha informado que el Foro Social nace con "vocación de permanencia, con el objetivo de mantener un contacto continuo con la afición y dar continuidad a futuras reuniones y espacios de participación antes de que finalice el presente año natural".