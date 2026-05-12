El CTA reconoce el error a favor del Almería en El Plantío y no ve penalti de Ximo a Antoñito Cordero

Lax Franco, árbitro del Burgos-Almería, se dirige hacia varios jugadores LaLiga Hypermotion

Nuevo capítulo de Tiempo de Revisión, nueva polémica. El programa de la Real Federación Española de Fútbol vuelve para reconocer aciertos y errores que se han dado en las jornadas disputadas el pasado fin de semana en Primera, Segunda y Liga F. Y una vez más, hay una jugada que afecta de forma directa a la pelea por el ascenso.

En El Plantío se disputó un duelo del que estaba muy pendiente A Coruña. Burgos y Almería se jugaban tres puntos clave en la lucha por el ascenso. Al Dépor le favorecía la victoria local, pero se tuvo que conformar con un empate (0-0). Influyó de forma directa en el resultado una de las jugadas que el CTA ha repasado en Tiempo de Revisión: el penalti no pitado por mano de Bonini. Una acción que, además, causó desconcierto en tierras coruñesas porque días antes, en el Deportivo-Leganés, una mano de Eddahchouri mucho menos evidente sí fue castigada.

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Ahora, el CTA confirma el error que favoreció al Almería y, de forma indirecta, perjudicó a un Dépor que podría haber afrontado las últimas tres jornadas con un punto de ventaja sobre los rojiblancos si el Burgos venciese en ese partido.

Tal y como explica el Comité Técnico de Árbitros, según las reglas del juego, "se considerará infracción cuando un jugador toque el balón con el brazo o la mano estando esta en una posición antinatural. En esta acción, el brazo del defensor se encuentra en una posición antinatural, ocupando un espacio indebido, el balón llega desde una distancia suficiente y no lo hace de una forma sobrevenida, lo que permite al jugador anticipar la acción (...). Por todo ello, el CTA considera que la mano es punible, valorando como correcta la intervención del VAR al solicitar la revisión, pero entendiendo que el árbitro erró al mantener su decisión inicial, ya que la acción debía haberse sancionado como penalti".

El posible penalti en el Cádiz-Dépor

Otra de las jugadas analizadas, esta vez para reconocer el acierto del árbitro, da la razón a los blanquiazules. En el Cádiz-Deportivo, fueron varios los jugadores vestidos de amarillo que solicitaron penalti por una acción entre Ximo Navarro y Antoñito Cordero que terminó con el extremo andaluz en el suelo.

El colegiado del encuentro no consideró que hubiese nada punible y no señaló nada. Ahora, el CTA le da la razón: "El árbitro, bien posicionado, valora la acción en el terreno de juego y decide que ese leve contacto no es susceptible de considerarse como acción punible y no lo sanciona como penalti. Para que exista penalti, debe haber una relación clara entre contacto y caída, es decir, causa-efecto. El CTA considera que no existe relación causa-efecto suficiente y que es una acción de contacto de fútbol. Por lo tanto, el árbitro toma la decisión correcta en el campo".