Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El CTA reconoce el error a favor del Almería en El Plantío y no ve penalti de Ximo a Antoñito Cordero

En la nueva entrega de Tiempo de Revisión se revisan dos jugadas que afectan al Deportivo

Bea Arrizado
Bea Arrizado
12/05/2026 19:42
Lax Franco, árbitro del Burgos-Almería, se dirige hacia varios jugadores
Lax Franco, árbitro del Burgos-Almería, se dirige hacia varios jugadores
LaLiga Hypermotion
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Nuevo capítulo de Tiempo de Revisión, nueva polémica. El programa de la Real Federación Española de Fútbol vuelve para reconocer aciertos y errores que se han dado en las jornadas disputadas el pasado fin de semana en Primera, Segunda y Liga F. Y una vez más, hay una jugada que afecta de forma directa a la pelea por el ascenso.

En El Plantío se disputó un duelo del que estaba muy pendiente A Coruña. Burgos y Almería se jugaban tres puntos clave en la lucha por el ascenso. Al Dépor le favorecía la victoria local, pero se tuvo que conformar con un empate (0-0). Influyó de forma directa en el resultado una de las jugadas que el CTA ha repasado en Tiempo de Revisión: el penalti no pitado por mano de Bonini. Una acción que, además, causó desconcierto en tierras coruñesas porque días antes, en el Deportivo-Leganés, una mano de Eddahchouri mucho menos evidente sí fue castigada.

La pelota golpea el brazo de Bonini en el Burgos-Almería

El penalti de Zaka que ya no es: "El balón va para fuera y no tiene ningún impacto en el juego", describe el árbitro del Burgos-Almería

Más información

Ahora, el CTA confirma el error que favoreció al Almería y, de forma indirecta, perjudicó a un Dépor que podría haber afrontado las últimas tres jornadas con un punto de ventaja sobre los rojiblancos si el Burgos venciese en ese partido. 

Tal y como explica el Comité Técnico de Árbitros, según las reglas del juego, "se considerará infracción cuando un jugador toque el balón con el brazo o la mano estando esta en una posición antinatural. En esta acción, el brazo del defensor se encuentra en una posición antinatural, ocupando un espacio indebido, el balón llega desde una distancia suficiente y no lo hace de una forma sobrevenida, lo que permite al jugador anticipar la acción (...). Por todo ello, el CTA considera que la mano es punible, valorando como correcta la intervención del VAR al solicitar la revisión, pero entendiendo que el árbitro erró al mantener su decisión inicial, ya que la acción debía haberse sancionado como penalti".

El posible penalti en el Cádiz-Dépor

Otra de las jugadas analizadas, esta vez para reconocer el acierto del árbitro, da la razón a los blanquiazules. En el Cádiz-Deportivo, fueron varios los jugadores vestidos de amarillo que solicitaron penalti por una acción entre Ximo Navarro y Antoñito Cordero que terminó con el extremo andaluz en el suelo.

El colegiado del encuentro no consideró que hubiese nada punible y no señaló nada. Ahora, el CTA le da la razón: "El árbitro, bien posicionado, valora la acción en el terreno de juego y decide que ese leve contacto no es susceptible de considerarse como acción punible y no lo sanciona como penalti. Para que exista penalti, debe haber una relación clara entre contacto y caída, es decir, causa-efecto. El CTA considera que no existe relación causa-efecto suficiente y que es una acción de contacto de fútbol. Por lo tanto, el árbitro toma la decisión correcta en el campo".

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Casi 29.000 espectadores se dieron cita en Riazor para celebrar el Día de las Peñas y el triunfo blanquiazul

El Deportivo celebra en Riazor su primer Foro Social
Sergio Baltar
Lax Franco, árbitro del Burgos-Almería, se dirige hacia varios jugadores

El CTA reconoce el error a favor del Almería en El Plantío y no ve penalti de Ximo a Antoñito Cordero
Bea Arrizado
Jugada del Xerez-Deportivo (3-2), única derrota en las siete últimas jornadas del equipo que ascendió en 2012

Dos esprints opuestos para un mismo resultado
Lois Novo
El ideal gallego

Hidalgo adelanta a Oltra y Vázquez
Lois Novo