Dos esprints opuestos para un mismo resultado

Jugada del Xerez-Deportivo (3-2), única derrota en las siete últimas jornadas del equipo que ascendió en 2012 ARCHIVO DXT CAMPEÓN

La enorme diferencia de puntos, nada menos que 22, entre los ascensos de 2012 y 2014 también quedó plasmada en el tramo que está atravesando el Deportivo en la actualidad. Los blanquiazules están protagonizando un buen esprint final, aunque ni tan extraordinario como el protagonizado por el equipo de José Luis Oltra, ni tan flojo como el realizado por la plantilla de Fernando Vázquez.

El Deportivo 2011-12 solo perdió uno de sus últimos siete partidos, mientras que el del curso 2013-14 únicamente ganó uno de los siete. Sin embargo, ambos ascensos llegaron en la misma jornada, la penúltima, la número 41.

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El ascenso de 2012 se forjó con un excelso rendimiento en Riazor y acabó de moldearse en una fantástica recta final, en la que el Dépor aguantó semana a semana la sucesión de victorias de sus rivales directos, Celta y Valladolid. Precisamente con un empate frente al conjunto blanquivioleta en Riazor (1-1) comenzó la serie de los siete últimos partidos. Aquel día, los blanquiazules dejaron escapar dos puntos en la última jugada del partido, cuando el angoleño Manucho batió a Germán Lux. Los triunfos en Soria (0-3) y ante Las Palmas en casa (3-1) precedieron al único traspié, en campo del Xerez (3-2). Los goles de Mendoza y Maldonado voltearon un marcador que en el minuto 54 favorecía al Dépor. El conjunto herculino resolvió con victoria sus tres últimos envites: 1-2 en Tarragona –en partido de la 30ª jornada, aplazada en marzo debido a una huelga de los clubes como medida de presión al Gobierno para reclamar cambios en la Ley del Deporte–, 2-1 al Huesca y 0-1 ante el Villarreal B.

Batacazo tras batacazo

Por contra, dos años después, el ascenso de 2014 vino acompañado de una nefasta serie de resultados, también ayudado por la situación del filial del Barcelona entre los primeros puestos de la clasificación liguera.

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Después de batir consecutivamente a Castilla (0-2), Recreativo de Huelva (2-0) y Mallorca (0-3), el Deportivo solamente fue capaz de ganar uno de sus últimos siete partidos, justamente el que le valió el ascenso matemático. El cuadro coruñés fue goleado con estrépito y merecimiento en la 36ª jornada, en Riazor por la Ponferradina (0-3), antes de enlazar tres igualadas: 2-2 en el Anxo Carro, 1-1 en Mendizorroza y 1-1 ante el Eibar en Riazor. Acto seguido perdió en Los Pajaritos (2-1), para lograr el único éxito contra el Jaén (1-0) gracias al histórico gol de Carlos Marchena y finalizar el campeonato con una derrota en Girona (3-1) que valió la permanencia al conjunto catalán.

En este apartado, el Dépor de Hidalgo desde luego está más cerca del de Oltra que del de Vázquez, gracias a sus tres triunfos y un empate en los cuatro primeros encuentros de las siete últimas jornadas del campeonato 2025-26.