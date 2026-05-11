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Dépor

Ya hay fecha para la jornada 41 de LaLiga Hypermotion: el Dépor visitará al Valladolid en horario unificado

LaLiga ha facilitado los horarios para la penúltima jornada de Segunda, con los once partidos al mismo tiempo

Jorge Lema
Jorge Lema
11/05/2026 11:58
Quintana. Deportivo- Valladolid en Riazor
Mulattieri trata de irse de un rival en el Deportivo-Valladolid
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Se acerca el desenlace de la temporada en Segunda División y eso, salvo contadas excepciones, suele significar que llegan las jornadas unificadas. Así lo volverá a ser este curso desde la jornada 41, en la que el Deportivo visita al Valladolid en un encuentro que ya tiene fecha y hora fijada: domingo 24 de mayo a las 18.30 horas.

La afición blanquiazul estaba esperando con ansia que la competición comunicara la hora del partido para empezar a organizar lo que se espera sea un nuevo desplazamiento masivo. La cercanía de la localidad pucelana, unida a este tramo decisivo en el que el Dépor depende de sí mismo para conseguir el ascenso, provoca que la presencia deportivista en Zorrilla vaya a dejar imágenes para el recuerdo.

Será un encuentro además en el que el Valladolid no se jugará nada, después de una decepcionante campaña en la que al menos le ha dado para salvarse sin pasar excesivos apuros.

Partidos que le quedan al Dépor

Jornada 40: Dépor-Andorra, domingo 17 de mayo (14.00 horas)

Jornada 41: Valladolid-Dépor, domingo 24 de mayo (18.30 horas)

Jornada 42: Dépor-Las Palmas, fecha y hora por determinar

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