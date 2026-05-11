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Dépor

Unos de Nuevo | Así vimos el Cádiz 0-1 Deportivo

Lucía Dávila, Xurxo Gómez, Jorge Lema y Bea Arrizado analizan el triunfo del equipo blanquiazul en el Nuevo Mirandilla que le permite volver al ascenso directo

Esther Durán
11/05/2026 14:45

El Dépor recupera el poder en la lucha por el ascenso directo después de su victoria del pasado viernes en el Nuevo Mirandilla y el pinchazo del Almería en Burgos. Repasamos todo lo que dio de sí el encuentro y cómo encara el equipo coruñés los últimos tres peldaños que pueden llevarlo a Primera División.

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