Dépor
Unos de Nuevo | Así vimos el Cádiz 0-1 Deportivo
Lucía Dávila, Xurxo Gómez, Jorge Lema y Bea Arrizado analizan el triunfo del equipo blanquiazul en el Nuevo Mirandilla que le permite volver al ascenso directo
El Dépor recupera el poder en la lucha por el ascenso directo después de su victoria del pasado viernes en el Nuevo Mirandilla y el pinchazo del Almería en Burgos. Repasamos todo lo que dio de sí el encuentro y cómo encara el equipo coruñés los últimos tres peldaños que pueden llevarlo a Primera División.