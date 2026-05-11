La fiabilidad creciente en Riazor marca el camino del ascenso para el Deportivo

Los jugadores del Deportivo celebran el gol de Mulattieri al Zaragoza Quintana

El Deportivo afronta las últimas tres jornadas dependiendo de sí mismo para conseguir el ascenso a Primera y buena parte de sus opciones pasan por Riazor, donde jugará dos encuentros al abrigo de una afición entregada. Como ya había sucedido el pasado curso, el conjunto coruñés muestra unos números incontestables a domicilio, pudiendo presumir de ser el mejor visitante de la categoría, pero es que además, en la segunda vuelta ha conseguido enderezar también el rumbo como local después de otro año en el que le ha costado coger tracción ante su público.

El cuadro herculino es décimo ahora mismo en la clasificación como local, el peor de los equipos que pelean por el ascenso. Pero esta producción viene lastrada por una primera vuelta en la que solo consiguió cuatro victorias y cuatro empates en diez partidos jugando en suelo coruñés. Sporting, Ceuta, Cultural Leonesa y Huesca, además del día de fiesta en la Copa contra el Mallorca, fueron las únicas alegrías que la hinchada deportivista pudo llevarse a la boca hasta que empezó un mes de enero en el que, con el cambio en la hoja del calendario, empezó a cambiar también la suerte blanquiazul.

Ya hay fecha para la jornada 41 de LaLiga Hypermotion: el Dépor visitará al Valladolid en horario unificado Más información

Y es que a estas alturas, y a pesar de haber jugado un encuentro menos en Riazor, el Dépor ya suma dos victorias más. Ha sufrido, eso sí, las mismas derrotas, ante el Racing (0-1) y frente al Granada (0-2), que ahora mismo tiene el honor de haber sido el último equipo que se llevó los tres puntos del estadio deportivista a principios de marzo. El único empate es más reciente, fue contra el Málaga hace un mes, cuando Adrián Niño neutralizó la ventaja que había conseguido Mulattieri unos minutos antes (1-1).

Solidez

El grupo que dirige Antonio Hidalgo está en una racha vigente de diez jornadas consecutivas sin conocer la derrota, de las cuales cinco de ellas han sido en casa. Cuatro victorias y las citadas tablas frente al conjunto andaluz que tienen varios rasgos comunes. Uno es el potencial ofensivo, marcando al menos dos goles en cuatro de esos choques para un total de diez, mientras que el otro es haber encontrado poco a poco una cierta solidez defensiva que permita ser fiable. Al Dépor le sigue costando mantener la portería a cero, pero al menos está consiguiendo mantenerse por debajo de la media del gol encajado por partido en Riazor en la segunda vuelta.

El ascenso directo ya solo es cosa de tres Más información

Es ese un ratio que puede ser diferencial en este sprint final por el ascenso, ya que incluso a nivel general le permite estar entre la élite defensiva de la categoría jugando ante los suyos. Solo Las Palmas (13) y Eibar (17) han encajado menos que el equipo herculino, que presenta los mismos registros que el Ceuta y el Valladolid con esos 19 tantos en contra.

Faltan por visitar A Coruña Andorra y Las Palmas, dos partidos que pondrán a prueba esa fiabilidad venida a más del templo blanquiazul en busca de la gloria.