El Deportivo deberá de devolver 4,6 millones de euros a una sociedad, que bajo control de Tebas, le abonó parte de la ayuda al descenso de 2011

Javier Tebas en una imagen tomada el pasado 29 de abril J. ETXEZARRETA

Incluso en un contexto como el actual con toda la deuda saldada, las consecuencias de los tiempos de embargos y del concurso de acreedores siguen coleando para el Deportivo, que según una sentencia de un juzgado coruñés ratificada ahora por la Audiencia Provincial tendrá que pagar algo más de 4,6 millones de euros a la sociedad Audiovisual New Age Aie por unas cantidades ingresadas por el club en el año 2012 como parte de la ayuda al descenso. Ahora esa compañía, controlada por Javier Tebas hasta 2013 y que se empleaba para gestionar las ayudas al descenso de los clubs que como el Deportivo perdían la categoría en el terreno de juego, reclama unos pagos efectuados a Hacienda porque el Deportivo tenía embargados por la Agencia Tributaria sus ingresos durante esa última etapa de la presidencia de Augusto César Lendoiro.

El descenso del Deportivo a Segunda División en el año 2011 le generó al club una ayuda económica por parte de LaLiga de 15,52 millones de euros, si bien el ascenso inmediato en el curso siguiente rebajó esa cantidad final a 10,2 millones. Pero sobre el Deportivo pesaba un embargo 16,3 millones por unos impagos a la Agencia Tributaria. Así se le notificó a la empresa controlada entonces por Tebas, que finalmente explicó que el pago que recibiría el Deportivo sería de 8,5 millones tras deducírsele cantidades destinadas a varios impagos, entre ellos 6,46 millones pendientes con jugadores de la plantilla. Y fue entonces cuando Audiovisual New Age Aie ingresó parte del dinero en Hacienda, que la había convertido en responsable solidaria de esa deuda del club, y reconoció que había derivado, en tres pagos efectuados entre abril y octubre de 2012, al Deportivo 4,4 millones de euros que jamás debió de ingresarle porque incumplía la orden de embargo. La Audiencia Nacional explicó en un fallo de julio de 2019 tras un recurso presentado por Audiovisual New Age Aie que esos pagos fueron “negligentes” y sucedieron “a pesar de las advertencias y requerimientos de la Administración”.

El Deportivo, ya con Tino Fernández, al frente del club llegó en marzo de 2014 a un acuerdo singular con la Agencia Tributaria para saldar su deuda, que se elevaba a 99 millones de euros, mediante un calendario de pagos. Audiovisual New Age Aie entendía en su recurso a la Audiencia Nacional que con ese acuerdo eludía cualquier responsabilidad, pero la sentencia le dio un revolcón porque dejó claro que eran conocedores de la situación del Deportivo. “Y al recibir la orden de embargo, en lugar de proceder a su cumplimiento, decidió realizar una serie de cuentas y abonar otras deudas con terceros, decisión que adopta sobre la base de un acuerdo y un reglamento del que es ajena la Administración”.

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Hubo además una entrega de dinero que no debío de haberse hecho. La Justicia determinó que lo que recibió el Deportivo llegó a través de “una burla consciente de la orden de embargo”, así que Audiovisual New Age Aie acabó abocada a pagar a Hacienda los 4,4 millones. Lo hizo entre abril y julio de 2020 y acto seguido se puso manos a la obra para reclamarle el dinero al Deportivo. La cuestión llevaba desde entonces en los Tribunales a la espera de una solución definitiva que parece haber llegado y no es favorable para las entidades del club coruñés.

En abril de 2024 el Deportivo, ya bajo la gestión de sus actuales propietarios, salió del concurso de acreedores en el que había entrado once años atrás y en enero de 2025 el Juzgado de Primera Instancia número 7 de A Coruña falló que debía reembolsar a Audiovisual New Age Aie los 4,4 millones de euros y algo más de 216.000 más por intereses generados. El Deportivo recurrió a la Audiencia Provincial, que acaba de desestimar la petición. El artículo 41.6 de la Ley General Tributaria reconoce expresamente que los responsables tributarios, como era Audiovisual New Age Aie en la situación generada por la insolvencia del Deportivo, tienen derecho de reembolso frente al deudor principal. Además aquel pago de 4,4 millones de euros se destinó a cancelar deuda privilegiada.

La sentencia no es firme, pero restaría la opción de un recurso de casación en el Tribunal Supremo que según varias fuentes consultadas por este periódico tiene escasos visos de prosperar, y en último caso evitar el pago por parte del club, que por ejemplo esta temporada ha invertido poco más del doble de esa cantidad en confeccionar una plantilla que le tiene al borde del ascenso a Primera División.