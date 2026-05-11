El Dépor ya ha enviado las alegaciones al acta por la amarilla de Yeremay en Cádiz

Yeremay cae en el área tras un choque con Ortuño en el Cádiz-Dépor FERNANDO FERNÁNDEZ

El Deportivo ya ha presentado las alegaciones al acta arbitral de Dámaso Arcediano Monescillo del partido del pasado viernes contra el Cádiz, en el que incluye una cartulina amarilla a Yeremay Hernández que obligará al '10' blanquiazul a perderse el próximo partido de Segunda División, el domingo contra el Andorra en Riazor (14.00 horas), debido a que cumple ciclo de tarjetas.

En el tiempo de descuento de la primera parte del partido en el Nuevo Mirandilla, el extremo canario se fue al suelo, tras una carga del exblanquiazul Sergio Ortuño dentro del área. El colegiado castellano-manchego amonestó a Yeremay con la cartulina amarilla, según expuso en el acta del partido, "por dejarse caer dentro del área contraria, simulando ser objeto de infracción". Quizá la acción no era para pitar penalti, pero tampoco para castigar al atacante deportivista con la tarjeta, ya que el contacto existió y el ‘10’ se desequilibró tras sentir la carga de Ortuño en su espalda.

El club recurrirá la amarilla de Yeremay, uno de los dos que cumplen ciclo ante el Andorra Más información

El técnico del Deportivo, Antonio Hidalgo, ya anunció, durante la rueda de prensa posterior al partido, que el club recurriría la amarilla al jugador canario. "Creo que no es tarjeta amarilla en ningún caso, no intenta aprovecharse de esa situación. Habrá que recurrirla. Parece poca cosa para ser penalti, pero no se tira, desde luego. Yeremay en ningún momento ha querido engañar a nadie", indicó.

En las alegaciones presentadas ante la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el Deportivo aporta vídeos y una secuencia de fotos de la acción, como pruebas, en las que se refleja el contacto de Ortuño sobre Yeremay. A su vez, el club coruñés también incluye antecedentes de la presente temporada en otros partidos y jugadas similares a la ocurrida en el Nuevo Mirandilla.

En el caso de que no prosperen las alegaciones y el Comité de Competición de la RFEF mantenga, durante su reunión de este miércoles, la cartulina mostrada por Dámaso Arcediano, Yeremay será baja contra el Andorra por sanción, al igual que Noubi, quien también fue amonestado en Cádiz y cumple ciclo de tarjetas.