El ascenso directo ya solo es cosa de tres

Diego Villares y Bil Nsongo son marcados por defensores del Cádiz en una jugada a balón parado Fernando Fernández

“Esto va de nosotros, de estar vivos hasta el final”. Pues dicho y hecho. La frase de Antonio Hidalgo en la rueda de prensa previa al partido disputado en el Nuevo Mirandilla resume a la perfección cómo se ha desarrollado la jornada 39 de LaLiga Hypermotion en clave blanquiazul.

El ascenso directo ha quedado reducido a una guerra a tres bandas. Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Almería afrontan las tres últimas jornadas ya escapados del resto del pelotón y protagonizan una carrera marcada por la presión y la sensación de que puede ser que no se resuelva hasta llegar a línea de meta, en un final de infarto.

En medio de ese escenario, el conjunto coruñés llega en su mejor momento del curso y reforzado por una jornada que la ha beneficiado, tanto en lo propio como en lo ajeno.

El Dépor no ganó por casualidad, sino por merecimientos sobre el césped, por decisiones técnicas acertadas y por un estado anímico que, a estas alturas del curso, vale mucho. El conjunto coruñés volvió a golpear en el instante preciso, ese territorio donde últimamente parece sentirse especialmente cómodo.

Ahí apareció Stoichkov. Apenas un minuto después de entrar al terreno de juego, el atacante firmó el tanto que permitió al Deportivo sumar su décimo encuentro consecutivo sin conocer la derrota. Un gol de los que trascienden lo puramente estadístico porque refuerzan la sensación de que este equipo siempre tiene algo más que decir, incluso cuando el reloj aprieta y las piernas pesan.

Y los números, además, invitan a creer. De las siete ocasiones en las que el Deportivo alcanzó una racha de diez partidos seguidos sin perder en Segunda División, en cinco terminó celebrando el ascenso. Un dato cargado de optimismo para una plantilla que ha conseguido enganchar a todo el deportivismo.

Porque más allá de la clasificación, de las cuentas o de los porcentajes, la sensación que transmite este Dépor es la de un equipo convencido. Convencido de su idea, de sus posibilidades y siendo sabedor de que, tras los resultados de este fin de semana, vuelve a depender únicamente de sí mismo para regresar a Primera División.

La derrota estrepitosa de Las Palmas por 5-1 ante el Andorra deja a gallegos y andaluces con cinco puntos de ventaja respecto al cuarto clasificado, el Málaga. Antes del partido, los canarios eran uno de los tres equipos que dependían de sí mismos. Sin embargo, el que era el mejor conjunto defensivo de la categoría encajó cinco tantos en Encamp. El triunfo de los tricolores provoca que lleguen a Riazor este domingo a las 14.00 horas todavía con posibilidades de clasificarse para el playoff, siempre y cuando el Castellón no gane el viernes al Cádiz. Los presididos por Gerard Piqué están a siete puntos de los orelluts, sextos clasificados, a falta de nueve por repartirse.

Una de los deseos que tenían los seguidores blanquiazules en esta jornada también se cumplió en El Plantío. El Almería se dejó dos puntos en su visita a Burgos, aunque pudo irse completamente de vacío por una mano dentro del área de Federico Bonini que Lax Franco, tras revisión de cuatro minutos e invitación del VAR a revisar la acción, decidió no castigar como penalti para sorpresa de todos.

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El empate de los almerienses devuelve a los coruñeses a la segunda posición gracias al golaveraje particular favorable sobre el conjunto de Rubi. Un detalle que, con solo tres finales por delante y una igualdad máxima en la clasificación, puede terminar marcando la diferencia entre alcanzar la gloria o quedarse a las puertas.

La jornada no solo dejó movimientos en Burgos y Andorra. El Racing de Santander confirmó en Butarque que difícilmente va a dejar que este curso se le escape la oportunidad de regresar al primer escalón del fútbol español. Los cántabros dieron un pase de gigante al imponerse por 0-1 al Leganés, un resultado que puede valer medio ascenso. Los cántabros mantienen su distancia de cuatro puntos con Deportivo y la amplían sobre el Almería a tan solo tres jornadas para el final. Dos de esos encuentros los disputarán en El Sardinero, primero ante el Valladolid y después frente al Cádiz en la última fecha del campeonato. El único desplazamiento que les queda por realizar es a La Rosaleda, para medirse al Málaga en la penúltima cita del calendario. Los de José Alberto López podrían subir incluso la próxima jornada si cumplen con sus deberes y Almería o Dépor no.