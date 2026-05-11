El Andorra llega encendido a Riazor

Los jugadores del Andorra celebran uno de los cinco goles anotados ante Las Palmas FC ANDORRA

El Deportivo ya mira de frente el ascenso directo. La victoria en Cádiz, unida al pinchazo del Almería en El Plantío, ha colocado al conjunto blanquiazul en una posición soñada a falta de solo tres jornadas para el final. Sin embargo, nadie quiere caer en el error de pensar que el duelo ante el Andorra será un trámite. Ni mucho menos. “Tenemos que jugar con atención, alerta y humildad”, rezaba el mensaje de Antonio Hidalgo antes de visitar El Alcoraz, hace ya un mes. Esos serán los pasos a seguir este domingo en Riazor a las 14.00 horas.

El conjunto tricolor aterriza en A Coruña siendo uno de los equipos más en forma de toda la categoría, con doce puntos de los últimos quince posibles. Los de Carles Manso, que están firmando una temporada extraordinaria en su regreso al fútbol profesional, todavía tienen opciones de clasificarse para el playoff. Aunque sean hoy más matemáticas que reales, todavía conservan una mínima posibilidad de engancharse a la pelea. Eso sí, su sueño pasa por lo que suceda este viernes en Castalia. Si el Castellón derrota al Cádiz, el Andorra llegará matemáticamente sin opciones de alcanzar las seis primeras plazas.

En cualquier caso, en el Deportivo tienen claro que todo esto no cambia el nivel de amenaza del rival. Porque el Andorra, que ya les ganó a finales de diciembre por 1-0, viene demostrando en las últimas semanas que atraviesa su mejor momento del curso. Enlaza cinco victorias en los últimos seis partidos y, más allá de los resultados, las sensaciones que transmite son las de un bloque que juega con alegría y sin temor a perder. Algo que sí tienen sus adversarios, con los objetivos en juego.

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La demostración más evidente llegó este pasado fin de semana. El Andorra trituró a Las Palmas en Encamp con un contundente 5-1 que sacudió la zona alta de la clasificación. Una goleada con la que dieron la vuelta al gol anotado por Jesé Rodríguez en el minuto 19, desde el punto de penalti. Los amarillos llegaban lanzados, con tres triunfos consecutivos y cinco de los últimos seis. Una dinámica que había reactivado su candidatura al ascenso directo. Sin embargo, los locales pasaron por encima del que hasta esta jornada era un equipo que dependía de sí mismo para ascender a Primera División.

Más allá de que consiga o no colarse entre los seis primeros, la campaña ya entra en el terreno de lo excepcional, y los números así lo demuestran.

Desde la temporada 2010-11, la primera en la que se instauró el actual sistema de playoff de ascenso a Primera División, únicamente nueve equipos recién ascendidos habían alcanzado más puntos que los del Principado a estas alturas. Los tricolores suman actualmente 58 puntos tras 39 partidos, una cifra que los sitúa en una dimensión histórica para un debutante.

Cádiz y el Barcelona B de los Deulofeu, Sergi Roberto, Rafinha, dirigidos por Luis Enrique desde el área técnica, mejoraron ese registro en la temporada 2010-11, con 63 y 62 puntos respectivamente. También lo lograron la Ponferradina en la 2012-13 con 61, el Eibar en la 2013-14, el Oviedo y el Nástic en la 2015-16 con 59 y 64, otra vez el Cádiz en la 2016-17 con 60, el Mallorca en la 2018-19 con 67 y el Albacete en la 2022-23. Y de todos esos equipos, únicamente tres lograron completar el salto doble y pasar del bronce al oro en dos cursos: el Granada, el Eibar y el Mallorca, en aquella trágica noche de San Juan. Una herida todavía abierta para la mayoría de los aficionados blanquiazules y que sirve también como advertencia de lo peligroso que es. Una lista reducidísima en la que concursan un total de 64 conjuntos y que refleja la enorme dificultad de competir de inmediato tras ascender desde el tercer escalón, bien fuese la extinta Segunda División B o la nueva Primera Federación.

El Deportivo recibe a un Andorra que es una de las grandes revelaciones de LaLiga Hypermotion y que viene de llevarse a uno de los candidatos a promocionar por delante. Sin avisar, sin pedir permiso ni perdón.

Los de Antonio Hidalgo afrontan el encuentro con la obligación de defender una plaza de ascenso directo que vuelve a depender exclusivamente de ellos mismos, pero siendo conscientes de que enfrente habrá un rival sin presión y que disfruta jugando con esa ventaja.

Riazor volverá a presentar una de las mejores entradas de la temporada, ya con las entradas agotadas desde ayer. La ilusión se ha disparado en A Coruña después de una jornada que ha dejado al Dépor como segundo clasificado. Tanto vestuario como afición saben perfectamente que no hay margen de error ni lugar para el despiste. Y el Andorra, por dinámica, por números y por fútbol, se ha ganado el derecho a ser tomado muy en serio.