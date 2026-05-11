Catorce puntos ha sumado el Dépor sobre la bocina

Stoichkov celebra su gol contra el Cádiz LaLiga Hypermotion

El gol de Stoichkov en el minuto 88 del duelo del pasado viernes en Cádiz (0-1), donde el Deportivo registró su vigésima victoria de la temporada, fue el último ejemplo de lo bien que se le dan al cuadro coruñés los últimos instantes de los partidos. Ese tramo en el que a muchos equipos les tiemblan las piernas y que, sin embargo, la escuadra de Antonio Hidalgo sabe explotar tan bien a su favor. Catorce puntos ha sumado el cuadro herculino con los goles que ha materializado a partir del minuto 85, en ocho duelos a lo largo del curso liguero, y 18 puntos si tenemos en cuenta las dianas a partir del minuto 80, circunstancia que se ha producido en diez de las 39 jornadas. Estas cifras convierten al Dépor en todo un especialista sobre la bocina.

Jornada 3. Leganés-Dépor (2-2)

No pudo empezar peor el encuentro en Butarque para los herculinos, ya que el cuadro local se adelantó en el primer minuto con un gol de De la Fuente. Por si fuera poco, a los 33 minutos Duk certificó el 2-0 que ponía las cosas muy cuesta arriba para el bloque coruñés. Pero Mulattieri acortó distancias en el 72, y en el 87 Yeremay convirtió un penalti sobre el italiano. Fue el primer punto que los blanquiazules rescataron sobre la bocina.

Jornada 4. Dépor-Sporting (1-0)

El pasado 6 de septiembre, solo cinco días después de equilibrar el choque contra el Leganés en los últimos instantes, la escuadra de Antonio Hidalgo aún fue un paso más allá y selló su victoria contra el cuadro asturiano en Riazor en el minuto 89.

El Deportivo había sido incapaz de derribar el muro tejido por el Sporting. A base de fiabilidad y seguridad defensiva, los gijoneses acariciaban el empate en el feudo herculino. Fue entonces cuando Barcia, con una volea, reventó el balón y lo mandó a la escuadra para provocar que los coruñeses se embolsaran los tres puntos en lugar de solo uno.

Jornada 11. Dépor-Valladolid (1-1)

Los blanquiazules se encomendaron a la épica de nuevo el 26 de octubre, durante la visita del Valladolid a tierras coruñesas. “Hay que ir con todo. Han sido 45 minutos suyos completamente. Ahora mismo, no nos llega con lo que estamos haciendo”, lamentó el técnico deportivista cuando finalizó el duelo contra el Pucela.

El equipo vallisoletano borró al conjunto herculino del mapa durante el primer tiempo, en el que se adelantó en el marcador con un gol de Latasa, tras un penalti de Barcia, en el minuto 34. En el 50, el cuadro castellano se quedó con un jugador menos, debido a que Marcos André vio la segunda cartulina amarilla. El Dépor cercó la portería blanquivioleta, pero el tanto se resistió hasta que Tomeo derribó a Eddahchouri dentro del área y Yeremay estableció el 1-1, desde los once metros, en el minuto 90+8, llevando el delirio a la grada de Riazor.

Jornada 24. Cultural-Dépor (0-1)

Dos jornadas antes, en Almería, el cuadro herculino remontó un 1-0 con un tanto de Yeremay en el minuto 49 y otro de Mulattieri en el 80. Pero en el Reino de León, el equipo coruñés volvió a marcar por encima del minuto 85 para protagonizar una nueva gesta y demostrar que no le tiembla el pulso cuando los duelos encaran el momento de la verdad.

Ante el bloqueo de los herculinos ante la Cultural, Hidalgo metió, desde el banquillo, a Mella en el minuto 56 y a Escudero en el 84. Ambos fueron claves en la acción de la victoria. En el minuto 91, el pucelano envió un gran pase largo sobre Mella que provocó un mano a mano del extremo de Teo con Edgar Badia y el portero local derribó al blanquiazul. Yeremay convirtió el penalti para firmar el 0-1 en el 90+3.

Jornada 28. Real B-Dépor (2-3)

En Zubieta, el Deportivo vivió uno de sus momentos más épicos del presente curso. Los herculinos abrieron el marcador a los 2 minutos, con una diana de Stoichkov. Sin embargo, Astiazaran y Ochieng le dieron la vuelta a la tortilla.

En el minuto 74, Mikel Rodríguez vio su segunda amarilla, una acción que fue clave en el desenlace del encuentro. Con uno más, el Dépor se volcó sobre la portería de Aitor Fraga y logró la remontada. En el 83, Bil Nsongo, que llevaba nueve minutos en el campo, cazó un balón en el área y, con un gran disparo, superó al guardameta del filial txuri-urdin. El tanto del fabrilista espoleó a los de Hidalgo, que no se conformaron con el empate y aún querían dos puntos más. Estos llegaron en el minuto 90+4, con una diana de Mario Soriano.

Jornada 30. Ceuta-Dépor (1-2)

La hazaña en Zubieta activó el modo épico de los blanquiazules, que, desde entonces, se abonaron más que nunca a resolver los duelos en los minutos calientes. En el Alfonso Murube, Marcos Fernández adelantó al equipo caballa en el minuto quince y Bil Nsongo equilibró el choque en el 26.

Corría el tiempo y el cuadro coruñés, que una jornada antes cayó en Riazor contra el Granada (0-2), veía cómo se le escapaban dos puntos que podían ser decisivos en la pugna por el ascenso. Finalmente, cuando todo apuntaba al empate, en el minuto 90+2 Altimira regaló el triunfo a los coruñeses con una genialidad. Un disparo suyo desde fuera del área se coló por la escuadra.

Jornada 31. Dépor-Zaragoza (2-1)

Una semana después, el bloque deportivista protagonizó una nueva remontada, con otro tanto por encima del minuto 85. Para ser exactos, el ‘milagro’ se produjo en el 87.

En su intento de escapar del descenso, el equipo maño se presentó en Riazor después de ganar sus dos compromisos anteriores, ante el Cádiz (0-1) y el Almería (2-0), y dio el susto cuando solo habían transcurrido seis minutos, con un gol de Dani Gómez.

Stoichkov inició la reacción blanquiazul en el minuto 20, tras un buen pase de Soriano, y Mulattieri la completó en el 87. Ximo mandó un balón largo sobre Eddahchouri, quien se impuso a Pablo Insua para dejarle la pelota al italiano, que con una soberbia volea, batió al arquero zaragocista Esteban Andrada e hizo estallar de alegría a los aficionados deportivistas.

Jornada 39. Cádiz-Dépor (0-1)

El gol de Stoichkov en el Nuevo Mirandilla fue el último zarpazo de la escuadra coruñesa sobre la bocina. Aun así, en la jornada 32, Barcia rescató un punto en Gijón en el minuto 81, con el 1-1. Y seis citas después, Noé Carrillo certificó un triunfo fundamental sobre el Leganés (2-1) en el 77.

Lo de Cádiz fue una locura. Stoichkov entró al campo en el minuto 86, en sustitución de Yeremay, y selló la victoria en el primer balón que tocó y en una jugada hilvanada por tres jugadores que entraron desde el banquillo. Noé Carrillo sirvió un centro desde la derecha sobre Escudero, quien regaló una asistencia de lujo que el andaluz no desperdició. De un empate, a una victoria clave.