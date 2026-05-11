Barcia y Comas pugnarán por cubrir la ausencia de Noubi contra el Andorra

Arnau Comas conduce el balón durante el Cádiz-Dépor (0-1) de la jornada 39 Fernando Fernández

Yeremay Hernández, de confirmar el Comité de Competición de la RFEF la amarilla que le mostró Dámaso Arcediano Monescillo el pasado viernes en Cádiz, parece tener en Stoichkov el relevo natural para su baja en Andorra. Menos claro es el nombre del sustituto de Noubi, que también cumplirá ciclo el domingo, después de que el árbitro castellano-manchego le amonestara por cortar un contragolpe del cuadro amarillo.

Antes del encuentro en el Nuevo Mirandilla, Dani Barcia figuraría como el candidato número uno a ocupar el lugar del belga en el eje de la retaguardia, junto a Ximo Navarro y Loureiro, pero el movimiento que realizó Antonio Hidalgo en el descanso del partido contra el cuadro gaditano abre el debate de cara al domingo. El técnico catalán sentó a Noubi, ante el temor de que en la segunda mitad pudiera ver una segunda cartulina que provocara su expulsión y dejara al equipo con un jugador menos, e introdujo a Arnau Comas, que llevaba sin jugar desde la jornada 32, en lugar de alinear a Barcia, que participó en cuatro de los siete compromisos anteriores, y en todos ellos como titular.

Como el Guadiana

Comas cerró la primera vuelta de la Liga y abrió la segunda instalado en el once. Formó en el equipo inicial que jugó en Las Palmas (1-1) en la jornada 21 y también en Almería (1-2), una semana después. Además, en ambos completó los 90 minutos.

El catalán desapareció de los planes de Hidalgo en los cinco siguientes partidos y reapareció en Zubieta, contra la Real Sociedad B, donde entró al campo en el minuto 64, también en lugar de Noubi. Tras su retorno ante el filial txuri-urdin, Comas se convirtió en un fijo en el once en los cuatro compromisos posteriores. Frente al Granada y el Ceuta formó en el eje de la zaga junto a Loureiro, mientras que ante el Zaragoza tuvo a Noubi como pareja y contra el Sporting fue Barcia quien le acompañó. Tras el duelo en El Molinón, Hidalgo no volvió a contar con el gerundense hasta la segunda mitad del duelo del pasado viernes en Cádiz. Y a pesar del tiempo que llevaba ausente, ofreció seguridad atrás.

De la nada al todo

Barcia sufrió su particular exilio entre el 4 de enero, cuando disputó los ocho últimos minutos contra el Cádiz en Riazor (2-2), y el 14 de marzo, cuando pisó el césped del Alfonso Murube, en Ceuta, en el minuto 85. En medio, encadenó nueve jornadas sin jugar.

El Sporting, la medicina de Dani Barcia Más información

El cambrés recuperó la titularidad en El Molinón, donde marcó el 1-1 frente al Sporting en el minuto 81, y desde entonces, entró en la rotación de Hidalgo con cierta regularidad. Formó en el once inicial una semana después, contra el Córdoba (2-0), y también fue titular en Huesca (1-1), en la jornada 35, y en Burgos (1-1), en la 37. Pero en la siguiente salida, a Cádiz (0-1), se quedó en el banquillo y no jugó un solo minuto, mientras que Comas reapareció en el arranque de la segunda parte en lugar de Noubi. Ahora Hidalgo deberá elegir quién cubre la baja del belga el domingo, si el canterano Barcia o Comas.