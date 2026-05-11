Asistencias con aroma a plata para los cedidos del Dépor

Rubén López (primero abajo a la izquierda) y Diego Gómez (segundo abajo a la derecha) en el once del Pontevedra ante el Bilbao Athletic PONTEVEDRA CF

Entre descensos y ascensos anda el juego para los cedidos del Deportivo en este tramo final de temporada. Mientras que Diego Gómez, Rubén López y Kevin Sánchez ponen su granito de arena para que Pontevedra y Cartagena peleen por subir a Segunda, a Chacón, Guerrero y Ochoa se le complica mantener la categoría.

Petxarroman (Andorra). Ocho partidos después, el lateral vasco regresó a la titularidad con el Andorra. Y lo hizo por todo lo alto, disputando los 90 minutos. El deportivista sufrió en defensa para contener a la UD Las Palmas por la banda derecha, pero completó un partido sólido en ataque en una goleada que además benefició al Dépor.

Bouldini (Granada). Probablemente la cesión más infructuosa de la temporada en lo que se refiere al rendimiento de un jugador en su club de destino. El fin de semana en el que Stoichkov le dio tres puntos vitales al Dépor, el delantero marroquí, la otra parte del trato en aquel intercambio con el Granada, volvió a quedarse sin convocar. No juega desde el 20 de febrero, aunque al menos el cuadro nazarí puede celebrar la permanencia a pesar de la derrota ante el Córdoba (1-0).

El Andorra tritura (5-1) a un Las Palmas que ya no depende de sí mismo para ascender Más información

Chacón (Cultural). No puede decir lo mismo Luis Chacón ni la Cultural Leonesa, que ya cuenta los días que le faltan para caer a Primera RFEF después de una nueva derrota, en esta ocasión en el campo del Albacete (2-1). Continúa la temporada agridulce para el futbolista de Pontedeume, que sigue jugando y firmando buenos números en el apartado individual, volvió a jugar todo el partido, pero que lamentablemente no han tenido el impacto suficiente en lo colectivo.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). En la dirección contraria aspiran a ir Rubén López y Diego Gómez, que este fin de semana fueron decisivos para que el Pontevedra diera un paso de gigante hacia el playoff de ascenso a Segunda. El conjunto granate venció al Bilbao Athletic (4-0) con los dos canteranos del Dépor en el once titular y firmando sendas asistencias. El centrocampista de Silleda habilitó a Cuesta para el primer tanto del encuentro, mientras que el extremo hizo lo propio para ponerle el tanto en bandeja a Yelko Pino después de una maniobra de mucho nivel dentro del área para sentar a su par. Curiosamente, los dos firmaron su pase de gol con su pierna menos buena.

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). No le queda más que transitar por el desierto al Racing de Ferrol y a Jairo Noriega, que después de dos titularidades consecutivas, volvió al banquillo en la visita al Arenas. Jugó siete minutos en el empate del conjunto verde (1-1).

Martín Ochoa y Guerrero (Ourense CF). Demasiado tentar a la suerte ha terminado con el Ourense CF cayendo a puestos de descenso después de la cuarta jornada seguida sin ganar. El protagonismo goleador fue esta vez para Guerrero, que jugó el partido completo, pero ni él ni Ochoa, que disputó los últimos 20 minutos, evitaron la derrota ante el Celta B (2-4).

Kevin Sánchez (Cartagena). También se está jugando cosas el Cartagena de Kevin Sánchez, de nuevo titular y con participación en uno de los tantos para vencer al Alcorcón (2-1). El equipo blanquinegro apura sus opciones de entrar en playoff con el blanquiazul como protagonista en ataque.