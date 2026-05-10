¿Qué ocurriría en un triple empate entre Racing de Santander, Deportivo y Almería?

Yeremay encara a Gustavo Puerta en el Dépor-Racing German Barreiros

Las cuentas están claras. Si el Dépor gana los tres partidos que le restan de aquí a final de temporada, será equipo de Primera División, categoría que perdió en mayo de 2018. Y lo será incluso en un supuesto que muchos aficionados han calculado que podría darse en la última jornada del campeonato, que es el empate a puntos entre el conjunto deportivista, el Racing de Santander y el Almería.

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Para que se produzca esa igualada, el equipo coruñés y el andaluz, que ahora cuentan con 71 puntos, han de ganar sus tres compromisos, alcanzando así los 80. El Dépor recibirá primero al Andorra, después viajará a Valladolid y en la jornada postrera se medirá al Las Palmas en Riazor. El Almería confrontará la semana que viene al Las Palmas en su campo, visitará a continuación en El Molinón al Sporting de Gijón y cerrará el campeonato ante su afición contra el Valladolid.

Para que se produzca el triple empate a 80 puntos, el Racing de Santander, que ahora cuenta con 72 puntos, ha de ganar dos de los partidos que le restan y empatar los otros. Los encuentros son, por orden de disputa, los siguientes: Leganés (fuera, esta tarde a las 16.15 horas), Valladolid (casa), Málaga (fuera) y Cádiz (casa).

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De todos estos equipos que se miden a Dépor, Racing de Santander y Almería, Sporting de Gijón, Valladolid y Leganés son, a día de hoy, los únicos que no se juegan nada.

¿Cómo se resolvería en caso de triple empate? Pues solo contarían los partidos que han disputado entre ellos y se establecería una clasificación en función de esos resultados. Así lo dictamina el Artículo 29 del Reglamento de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, en el que se explica que, en caso de empate a puntos, la primera forma de resolver es según "la puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado".

En esa restringida liguilla, el primero sería el Racing de Santander, con 12 puntos, pues ha ganado los dos partidos al Dépor (2-1 en El Sardinero y 0-1 en Riazor) y los dos al Almería (2-3 en Andalucía y 5-1 en Cantabria). El segundo sería el equipo coruñés, con 4 puntos, pues empató en Riazor con el conjunto rojiblanco (1-1) y lo tumbó (1-2) en tierras andaluzas. Por tanto, el Almería cerraría la tabla con un único punto. Este triple empate se desharía con el ascenso a Primera como primer clasificado de Segunda del Racing de Santander. De esta forma, el Deportivo se haría con la segunda plaza, esa que también otorga el billete para subir a la máxima categoría.