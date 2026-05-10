El Zamora de Óscar Cano jugará para ascender a LaLiga Hypermotion

Óscar Cano entrena al Zamora esta temporada Zamora CF

El Zamora CF, entrenado por el extécnico deportivista Óscar Cano, luchará por dar el salto a LaLiga Hypermotion. Con su victoria frente al Lugo en el Anxo Carro (1-3), el equipo castellano ha logrado matemáticamente una plaza en el playoff de ascenso a la segunda categoría del fútbol español.

En el estadio lucense, el cuadro zamorano su quinta victoria consecutiva. Un exfabrilista, Mario Losada, abrió el marcador en el minuto 39. Nicolás Reniero, de penalti, igualó para el equipo local en el tiempo añadido de la primera mitad. En el segundo acto, los goles de Mario García (m.59) y Javier Carbonell (m.77) dieron los tres puntos a los pupilos de Óscar Cano.

Cano aterrizó en el Zamora CF el pasado mes de noviembre, después de la destitución de Juan Sabas. El rendimiento del conjunto zamorano bajo su dirección ha sido notable. El técnico andaluz cogió al equipo en la duodécima plaza, a un solo punto del descenso, después de diez jornadas. Cano le dio la vuelta a la tortilla y ha situado al Zamora CF en la zona noble.

Desde la llegada de Cano, el Zamora CF ha disputado 26 encuentros, en los que ha sumado 14 victorias, 7 empates y 5 derrotas, para un total de 49 puntos, a una media cercana a los dos por jornada. Unos números fantásticos que han llevado a la formación rojiblanca a una momentánea tercera plaza, con 61 puntos, solo por detrás del ya ascendido Tenerife y el Celta B, cuando restan dos jornadas para la conclusión de la liga regular. Este resultado le permitirá disputar por séptima vez en su historia un playoff de ascenso a una categoría, la Segunda División, en la que jamás ha llegado a militar

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El Zamora CF disputó las eliminatorias para subir a la categoría de plata en seis ocasiones, todas en el presente siglo, sin éxito alguno. En el curso 2000-01 no fue capaz de ganar un solo partido en un grupo con Amurrio, Cádiz y Nástic, en el que los tarraconenses lograron el ascenso. Repitió dos años después, en la campaña 2002-03, pero sucumbió ante Algeciras, que dio el salto a Segunda, Athletic B y Burgos. Otra vez volvió a intentarlo dos años después, en el ejercicio 2004-05, ya con formato eliminatorio, pero tras deshacerse del Sevilla Atlético cayó en la final frente al Castellón. En la temporada 2007-08 también perdió en la final, contra el Rayo Vallecano, después de superar al Linares. Un año después, en la 2008-09, tropezó a las primeras de cambio con el Villarreal B. Su última participación data del curso 2020-21, en el que el Badajoz le cortó las alas en semifinales.

Óscar Cano, que dirigió al Deportivo durante la mayor parte de la temporada 2022-23, tendrá la oportunidad de disputar lo que en aquel curso se le negó después de una dura derrota en el campo de Linarejos. El Deportivo ganaba por 0-2 al descanso y acabó perdiendo por 3-2 ante el Linares. El tropiezo ponía fin a cualquier opción de ascenso directo y suponía la destitución del granadino, justamente en la 36ª jornada, la misma en la que su Zamora ha triunfado en Lugo para acceder al playoff que con el Dépor no pudo disputar.