El penalti de Zaka que ya no es: "El balón va para fuera y no tiene ningún impacto en el juego", describe el árbitro del Burgos-Almería

La pelota golpea el brazo de Bonini en el Burgos-Almería

Las acciones son tan similares y se han dado con apenas una semana de separación en el tiempo que es complicado pensar en una unidad de criterio arbitral ante acciones como la del penalti no señalado esta jornada en El Plantío con una decisión que favoreció al Almería y el que sí se pitó ocho días antes en Riazor en contra del Deportivo.

La conversación entre el árbitro Salvador Lax Franco y el auxiliar de VAR, que en esta ocasión era Pablo González Fuertes, exárbitro de Primera División, expone la enorme confusión que existe sobre estas acciones si se contrapone con la que mantuvieron días antes Alejandro Ojaos y Mario Melero López.

En Riazor la pelota rozó levemente el brazo de Eddahchouri en una acción en la que no había opción de remate ni de jugar la pelota por parte de un futbolista del Leganés. En El Plantío el brazo del defensor Bonini, del Almería, golpeó de pleno el balón, que también salía de la escena de la jugada. El primer fue penalti, el segundo no.

En el audio del VAR que el Burgos pidió escuchar a través de un duro comunicado el árbitro Lax Franco acepta la petición de González Fuertes para que acuda al monitor a “valorar una potencial mano”. Allá fue el trencilla, que pidió el punto de contacto del balón con el brazo del zaguero del Almería para constatar que la pelota le golpea en una zona punible. Pero a continuación sorprendió a todos, si se considera que veníamos de un penalti por una acción muy similar en A Coruña.

- “Pablo te voy a decir lo que yo veo, vale”, empezó Lax en su intercambio de impresiones con González Fuertes. Y continuó: “El jugador le va fijando”, y en la imagen se observa como Bonini controla con el brazo la posición del atacante del Burgos. “No veo ningún remate del jugador del Burgos, el balón va para fuera y no tiene ningún impacto en el juego. Con lo cual voy a sancionar (sic) no penalty”.

En Riazor a Eddahchouri se le castigó por penalti tras una converasación en la que el VAR indujo al árbitro porque Melero, al contrario que González Fuertes, entra de lleno en la valoración de la acción y le explica a Ojaos: “Golpea en el brazo del defensor del Dépor. Te la suelto al 50 % en varias tomas y luego a velocidad del juego. Yo observo que el jugador del Leganes juega el balón y el defensor del Deportivo tiene el brazo a la altura del hombro, abierto, impactándole en él”. Y Ojaos lo da por correcto. “Vale, hay contacto y tiene la mano separada. Voy a pitar penalti sin tarjeta”. En la acción del Deportivo-Leganés es evidente que el balón también va para afuera y no tiene ningún impacto en el juego, pero esa valoración no se hizo. Se señaló penalti y lo paró Ferllo.