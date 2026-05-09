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Dépor

Mella reparte juego a distancia tras el triunfo del Dépor en Cádiz: "Ferllo, por fin paraste una"

El canterano conectó en directo con el vestuario y bromeó con varios de sus compañeros: "Juandi, dije que tenías que meter tú"

Esther Durán
09/05/2026 15:47

La 'piña' fue el hilo conductor del último ascenso del Deportivo y ese buen ambiente en el vestuario vuelve a ser uno de los factores diferenciales de lo que está consiguiendo el equipo, que ahora busca subir el último peldaño a la élite. Todos los jugadores han destacado durante el año el gran ambiente que se vive en la caseta y el triunfo en Cádiz dejó una nueva muestra, aunque con un protagonista que ni siquiera estaba en el Nuevo Mirandilla: David Mella. El canterano, en pleno proceso de recuperación de una operación de rodilla, vivió el encuentro desde la distancia y al finalizar, conectó en directo con el estadio cadista para felicitar a sus compañeros. Y repartió juego para todos.

Los encargados de responder a la llamada fueron Adri Altimira y Álvaro Ferllo. Y fue precisamente el meta riojano el primer objetivo de las bromas del extremo de Teo. "¡The Real! Vamos mi gente. Te digo una cosa, por fin paraste una". Por supuesto, el portero dejó su réplica. "Portería a cero, te lo dije. Ya tocaba, ya tocaba".

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Por el móvil pasaron varios compañeros hasta que entró a escena Stoichkov, al que Mella le confesó una predicción. "¡Lo dije aquí, que tenías que meter tú. Mi Juandi, mi goleador".

El canterano no está pudiendo disfrutar del tramo final de temporada como le gustaría, pero su rol en el día a día del vestuario sigue siendo importante y está muy presente para el resto del equipo.

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