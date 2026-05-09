Las tres claves del triunfo del Deportivo en Cádiz
Noé López, técnico coruñés, analiza la victoria blanquiazul en el Nuevo Mirandilla
El técnico Noé López indica las tres claves que resumen la victoria del Deportivo frente al Cádiz por 0-1.
Querer sin poder
El Deportivo propuso y llegó en la primera parte, sobretodo con Luismi Cruz recibiendo a espaldas de los medios centros cadistas, aunque estuvo incómodo en la iniciación con un conjunto local con la presión alta y acumulando muchos jugadores en el sector central para tratar de controlar más.
Un Dépor mejorado
Mejoraron los blanquiazules en la segunda parte, con mayor velocidad de circulación de pelota y encontrando espacios sobretodo a las espaldas de los laterales gaditanos. El equipo local buscó alguna acción aislada para poder ganar el partido, pero no remató a puerta hasta el 85.
Gol importantísimo
Llegó el tanto merecido de los herculinos en el minuto 87. Obra de Stoichkov tras un centro de Noé Carrillo y dejada de Escudero.Tres puntos de oro que hacen justicia y que pueden valer un ascenso sabiendo que este partido era de los más complicados que quedaban.