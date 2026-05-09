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Dépor

Las tres claves del triunfo del Deportivo en Cádiz

Noé López, técnico coruñés, analiza la victoria blanquiazul en el Nuevo Mirandilla

Dani Fernández
Dani Fernández
09/05/2026 05:00
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Noé Carrillo y Mario Soriano, en un lance del encuentro entre Cádiz y Deportivo
Fernando Fernandez
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El técnico Noé López indica las tres claves que resumen la victoria del Deportivo frente al Cádiz por 0-1

Querer sin poder

El Deportivo propuso y llegó en la primera parte, sobretodo con Luismi Cruz recibiendo a espaldas de los medios centros cadistas, aunque estuvo incómodo en la iniciación con un conjunto local con la presión alta y acumulando muchos jugadores en el sector central para tratar de controlar más.

Un Dépor mejorado

Mejoraron los blanquiazules en la segunda parte, con mayor velocidad de circulación de pelota y encontrando espacios sobretodo a las espaldas de los laterales gaditanos. El equipo local buscó alguna acción aislada para poder ganar el partido, pero no remató a puerta hasta el 85.

Gol importantísimo

Llegó el tanto merecido de los herculinos en el minuto 87. Obra de Stoichkov tras un centro de Noé Carrillo y dejada de Escudero.Tres puntos de oro que hacen justicia y que pueden valer un ascenso sabiendo que este partido era de los más complicados que quedaban.

Once inicial del Deportivo en Cádiz

El 1x1 del Dépor contra el Cádiz: Mario hace de todo y Stoichkov pone los puntos

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