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Dépor

La mano que fue penalti contra el Deportivo, pero no contra el Almería

Ocho días después de la acción de Eddahchouri  frente al Leganés que se castigó como pena máxima, una jugada similar en el Burgos-Almería se resuelve de manera contraria

Sergio Baltar
09/05/2026 18:24
Mano dentro del área en el Burgos-Almería
Mano dentro del área en el Burgos-Almería
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El criterio por el que se rigen los árbitros vuelve a quedar retratado por enésima vez, y ya no hay quien entienda nada. Acciones idénticas, decisiones completamente distintas y la sensación de desconcierto e injusticia generalizada entre jugadores y aficionados, en este caso del Burgos y, por supuesto, del Deportivo.

Ocho días después de la más que polémica mano de Zakaria Eddahchouri en Riazor que Alejandro Ojaos señaló como penalti en el Deportivo-Leganés y que a punto estuvo de impedir la victoria de los locales, ahora, en un partido en el que la parroquia blanquiazul no juega desde el verde pero sí lo vive desde sus casas, vuelve a salir perjudicado. 

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“Tiene el brazo a la altura del hombro, abierto e impactando el balón”, fue lo que se escuchó de Melero López, arbitro del VAR aquella noche, en los audios publicados por la Federación. Con esa descripción se decidió que aquella mano se penalizase como penalti.

No ha ocurrido lo mismo en el partido de esta tarde entre Burgos y Almería en El Plantío. Corría el minuto 68 cuando, tras un saque de esquina, el balón impactaba en el brazo estirado de Federico Bonini, defensor rojiblanco. Los locales reclamaron penalti al unísono y, tras la revisión desde Las Rozas de la jugada, mandaron a Lax Franco al monitor. El árbitro principal volvió a ver la acción y para sorpresa de todo el mundo se mantuvo firme en su decisión inicial. 

Una jugada idéntica a la ocurrida el pasado viernes en Riazor y que esta vez, con el Almería como posible perjudicado, no se resolvió de la misma manera. Los de Rubi lograron de esta manera rascar un empate(0-0) que les permite empatar a puntos al Deportivo, pero no adelantarles por el golaveraje particular entre ambos.

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