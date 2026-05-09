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Dépor

La afición del Dépor, tras la victoria en Cádiz: "Hemos ganado tantos partidos en el 90 que ya no es casualidad. Vamos a ascender"

Más de medio millar de blanquiazules llenaron la grada visitante del Nuevo Mirandilla, en la que sufrieron hasta que llegó el gol de Stoichkov en los últimos minutos

Lucía Dávila
Lucía Dávila
09/05/2026 11:40
Un aficionado, en la puerta 0 del Nuevo Mirandilla tras el partido ante el Cádiz
Un aficionado, en la puerta 0 del Nuevo Mirandilla tras el partido ante el Cádiz
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Derrochando alegría y restándole importancia al sufrimiento que les había tocado vivir hasta que Stoichkov mandó el balón al fondo de la red en el minuto 87. Así se encontraba la afición del Deportivo tras el encuentro ante el Cádiz mientras esperaban a que los jugadores abandonaran el Nuevo Mirandilla. Apenas era un metro el que tenían que recorrer de la puerta 0 del estadio gaditano hasta el autobús, pero todos los futbolistas blanquiazules escucharon gritar su nombre mientras iban abandonando el recinto a cuenta gotas. 

"Mucho sufrimiento. No vamos a por los partidos de verdad, ganamos, pero hemos sufrido mucho", respondía un aficionado natural de San Fernando al micrófono de Dxt Campeón. Su acompañante, en cambio, lo vivió desde otra perspectiva. "Yo tengo que decir que estaba tranquilo, porque sabía que el Dépor iba a meter un arreón, contra un Cádiz, si me lo permitís, bastante flojo...". En ese momento, su amigo no pudo evitar interrumpirle para recordarle el minuto en el que fue el gol: "En el 88, cabrón. Ya podían haber metido un poquito antes el arreón". 

También hubo quien no se dejó llevar por la emoción del triunfo y quiso analizar el partido y aprovechar el momento para hacer autocrítica.  "Sobre todo la primera parte, hemos salido bastante bien. Hemos tenido varias ocasiones, pero nos ha faltado un poco de contundencia. En la segunda parte nos ha faltado el último pase. Nos falta desatascarnos porque hemos sufrido mucho contra un equipo que en verdad no ha hecho nada. Me quedo con la victoria y con ver al equipo ganar", terminó. 

De cualquier forma, si hay un momento en el que todos y cada uno de los deportivistas que llenaron la zona visitante del feudo andaluz confían en que el Deportivo terminará la temporada en otra categoría, ese instante fue este viernes. "Lo de hoy es histórico. Inolvidable. Yo la verdad es que tengo una corazonada de que es el año. Siempre es en el último minuto, hoy, partido medio muerto, no nos daba para más, y por la cara en el 87... No sé, va a pasar algo, yo creo", respondió un seguidor coruñés. 

"Más contento no puedo estar y vamos a ascender. Yo a esto no lo llamo sufrimiento, esto es una bendición. Después de lo de Castellón, Albacete, Fuenlabrada... esto es una alegría increíble. Este equipo lucha hasta el final, porque hemos ganado tantos partidos en el 90, que esto ya no es casualidad", terminó otro hincha, todavía emocionado tras la victoria.

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