El Penafiel logra la salvación con un gol en el último minuto

Los jugadores del Penafiel celebran la permanencia tras vencer al Marítimo FC Penafiel

Si el Deportivo ya tira de épica muy habitualmente para ganar sus partidos en el tramo final, el Penafiel ha ido un paso más allá. Los portugueses han conseguido la salvación matemática en Segunda División en la penúltima jornada de campeonato gracias a un gol en el tiempo de añadido. De esta manera, el club del que Juan Carlos Escotet adquirió el 90% de su capital social el pasado verano, ha amarrado la permanencia en la Liga 2, cerrando el objetivo en el último suspiro y sellando una temporada de sufrimiento con un desenlace de alivio absoluto.

No la tenían todas consigo. El calendario les había emparejado en las últimas jornadas con los rivales de la zona más alta de la clasificación, pero los rubro-negros sacaron adelante su encuentro de esta tarde frente al Marítimo con un tanto de Zé Leite en el minuto 94.

Tuvieron que esperar el final para romper la igualdad del marcador y vencer a un rival que no tenía nada en juego. El Marítimo lleva semanas ascendido y tiene el título de campeón más que asegurado, sacándole un total de once puntos al segundo clasificado, el Académico Viseu.

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Los exdeportivistas Jaime Sánchez y Davo partieron como titulares y fueron sustituidos en el minuto 90 y 57. Por su parte, Raúl Alcaina partió como suplente y saltó al campo a seis para el final.

De esta manera, José Manuel Aira alcanza la meta que tenía cuando a finales de septiembre cogió las riendas del Penafiel. El berciano llegó a un equipo que no había ganado ninguna de las cinco jornadas que ya había disputado, pero que veía los puestos de salvación a tan solo un punto de distancia.

El sábado, a las 13.00 horas, jugarán la última jornada de Liga en el campo del Paços de Ferreira, que podría abandonar la zona de quema para intentar salvar la categoría en el playout.