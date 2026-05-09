El Dépor vuelve a ascenso directo pese a otro escándalo arbitral en El Plantío

Los jugadores del Dépor celebran el gol de Stoichkov en Cádiz Fernando Fernández

La jornada 39 no podía haber salido mejor para los intereses de un Deportivo que sacó petróleo de su victoria en Cádiz (0-1). El agónico triunfo en el Nuevo Mirandilla, con gol de Stoichkov en los últimos instantes del encuentro, aupó a los blanquiazules a la segunda plaza y metió una presión a sus perseguidores que terminó pasándoles factura. Ni Almería ni Castellón aguantaron la ansiedad en sus respectivos desplazamientos a Burgos y Ceuta, circunstancia que permite a la escuadra de Antonio Hidalgo afrontar las tres últimas citas de la Liga 2025-26 instalada en el ascenso directo y, además, con un mayor colchón sobre los blanquinegros.

“Esto va de estar vivos siempre, vivos en la pelea por todo. Eso va día a día, partido a partido”, subrayó el entrenador del Dépor en la previa del duelo en tierras gaditanas. El conjunto coruñés abría la jornada el viernes y estaba obligado a ganar, si no quería correr el peligro de descolgarse del ascenso directo, ya que el Racing era líder con 72 puntos, el Almería ocupaba el segundo puesto con 70 y los herculinos tenían 68. El bloque deportivista no falló y sumó tres puntos fundamentales que le permitieron adelantar a los andaluces en la tabla y pasarles la patata caliente, cuando un día después viajaban a un campo tan complicado como El Plantío, donde les esperaba otro de los candidatos al ascenso.

El vértigo pasó factura al Almería

Al Dépor le valían la derrota y el empate del conjunto que dirige Rubi y los rojiblancos no fueron capaces de pasar del 0-0 en el feudo burgalés. Aun así, los almerienses pudieron perder, ya que en el minuto 68, tras un saque de esquina, el balón impactó en el brazo estirado del defensor del Almería Federico Bonini, dentro del área. Los jugadores del Burgos reclamaron penalti y desde la sala VOR reclamaron a Lax Franco que revisara la acción en el monitor, pero el colegiado decidió no pitar la falta. Este resultado deja al Almería empatado a puntos con los herculinos, pero por detrás en la clasificación, debido al golaveraje particular favorable a los coruñeses. Los de Hidalgo y Rubi empataron en Riazor (1-1) en la primera vuelta, pero en la segunda mitad del curso, los blanquiazules lograron un importantísimo 1-2 en el UD Almería Stadium, con remontada incluida, que puede ser decisivo en la pugna por el ascenso directo.

La mano que fue penalti contra el Deportivo, pero no contra el Almería Más información

Otro rival como el Castellón también acusó el vértigo y, a pesar de que su adversario, el Ceuta, no se jugaba nada, puesto que ya tiene asegurada la permanencia, pero está muy lejos para poder meterse en el playoff, empató en el Alfonso Murube (1-1). Los orelluts se adelantaron en el marcador en el arranque de la segunda parte, pero en el minuto 87, un penalti de Brignani permitió a los caballas igualar el marcador y dejó a los blanquinegros sin dos puntos que les alejan a seis del cuadro herculino, cuando quedan nueve en juego. En este caso, el golaveraje particular favorece a los castellonenses, ya que se impusieron tanto en Riazor (1-3) como en Castalia (2-0).

Clasificación

De esta forma, el Racing de Santander lidera la competición con 72 puntos, aunque los verdiblancos viajan este domingo (16.15 horas) a Butarque, donde les espera el Leganés. El segundo clasificado, y también en puestos de ascenso directo, es el Deportivo, que echa el aliento en el cogote de los cántabros con 71 puntos, mientras que el Almería es tercero, también con 71, después de su tropiezo en Burgos. También este domingo (14.00 horas) juega Las Palmas, cuarto con 66 puntos y que en caso de ganar su duelo en Andorra se situaría con 69, muy cerca de coruñeses y andaluces.

Quedan las tres últimas jornadas de la liga regular y el Deportivo afronta un escenario soñado, ya que depende de sí mismo para ascender a Primera División por la vía rápida y, así, retornar a la élite ocho años después.

Nuevo duelo directo

El próximo fin de semana también es clave para la pugna por el ascenso directo y podría favorecer de nuevo a los intereses de los coruñeses, ya que el sábado hay un enfrentamiento directo entre el Almería y Las Palmas, que provocará que uno de los dos o ambos se dejen puntos. El técnico del cuadro almeriense, Rubi, no podrá disponer de Lopy, que en Burgos vio su quinta cartulina amarilla y deberá cumplir un partido de sanción. El bloque de Antonio Hidalgo saltará el domingo al césped de Riazor conociendo el resultado de andaluces y canarios y, de sumar los tres puntos contra el Andorra, podría dar un paso de gigante para consolidarse en las dos primeras posiciones.

El Racing, por su parte, recibirá al Valladolid el sábado, mientras que el Castellón jugará en Castalia frente a un Cádiz obligado a ganar tras su derrota contra el Deportivo. El Málaga jugará en Ceuta, mientras que el Eibar visitará a la Cultural Leonesa.

En la penúltima jornada, Racing, Deportivo y Almería actuarán como visitantes. Los cántabros tendrán un duro desplazamiento a Málaga, donde les esperará uno de los equipos que pelean por el playoff. El cuadro almeriense, por su parte, jugará en Gijón, donde lidiará con un Sporting que ya no tiene ningún objetivo por el que pelear, mientras que el Dépor visitará a un Valladolid que podría seguir peleando por la permanencia o tenerla ya asegurada. Las Palmas, por su parte, recibirá al Zaragoza en Gran Canaria. Un cuadro maño que intentará seguir vivo.

De llegar a la última jornada sin el ascenso directo decidido, el Deportivo podría tener uno de los compromisos más complicados, ya que los blanquiazules reciben a quien, en estos momentos, es uno de sus principales adversarios, Las Palmas. El Almería, por su parte, despedirá la temporada 2025-26 frente al Valladolid en tierras andaluzas, mientras que el Racing recibirá al Cádiz, el Castellón se medirá al Eibar en Castalia y el Málaga visitará al Zaragoza.

La Segunda División apura sus tres últimos episodios, con mucha igualdad en cabeza, pero con el Dépor en una posición de privilegio para sus aspiraciones.