El Castellón empata en Ceuta y se queda a seis puntos del Dépor

Kuki Zalazar durante el partido que enfrentó a Ceuta y Castellón esta tarde LaLiga Hypermotion

Un penalti muy protestado por los jugadores del Castellón permitió al Ceuta firmar, en el minuto 87, el definitivo 1-1 que deja a los orelluts sin dos puntos vitales en la pugna por el ascenso directo y el conjunto blanquinegro se queda a seis de diferencia del Deportivo, cuando restan nueve en juego, aunque los castellonenses tienen el golaveraje a favor.

Brignani fue el protagonista por parte del equipo de Pablo Hernández para lo bueno y para lo malo, ya que marcó el 0-1, en el minuto 53, y posteriormente cometió la presumible falta sobre un zaguero del Ceuta que provocó la pena máxima con la que los locales sellaron el empate.

Los blanquinegros se adelantaron a los ocho minutos de la segunda parte. Ronaldo Pompeu efectuó un saque de esquina al primer palo y allí apareció Brignani para poner a los visitantes por delante en el marcador. La mayor necesidad de los castellonenses ante un rival que, ya con la permanencia asegurada, no se jugaba nada, les llevó a empujar y buscar el 0-2. De hecho, lo tuvo Cala en el minuto 62, pero falló un claro mano a mano contra Guille Vallejo.

En el minuto 84 fue cuando se produjo la acción polémica que enfadó a los pupilos de Pablo Hernández. El colegiado Daniel Palencia señaló un penalti por un agarrón de Brignani sobre un defensa 'caballa' y, tres minutos después, Marcos Fernández materializó la pena máxima para provocar el segundo pinchazo consecutivo del Castellón, ya que los blanquinegros cayeron la pasada jornada contra el Córdoba (1-2).

Este resultado deja al Castellón en el quinto puesto de la clasificación con 65 puntos, seis menos que el Deportivo, que es segundo, tras su triunfo del viernes en Cádiz (0-1). Aunque a las 16.15 horas ha arrancado el Burgos-Almería, a las 21.00 juega el Málaga contra el Sporting y mañana lo hará Las Palmas en Andorra.