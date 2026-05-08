Stoichkov: "Somos importantes todos, eso es lo que hace que un equipo esté peleando por cosas grandes"

Stoichkov atiende a la prensa tras el Cádiz-Deportivo DXT

Stoichkov, autor del gol que dio el triunfo al Deportivo en el Nuevo Mirandilla, no pudo ocultar su alegría, tras el partido, por su tanto, además, según confesó, "en una semana jodida" por las molestias que arrastraba en una rodilla y que dejaron en duda su participación en el duelo de este viernes.

"Contento con la victoria porque nos estamos jugando mucho y ahora hay que sumar de tres, si queremos estar en Primera División el año que viene y muy contento con el trabajo que ha hecho el equipo", apuntó a los micrófonos de la televisión, tras el duelo.

"Venía de una semana jodida porque he estado tocado, con molestias en la rodilla, casi no he podido entrenar, pero por suerte he podido entrar y ayudar al equipo", subrayó.

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Entrar desde el banquillo y marcar. "Ha sido el primer balón que he tocado y muy contento, sobre todo por el trabajo que ha hecho el equipo durante los 90 minutos".

Jugada del gol entre Noé, Escudero y él, tres suplentes. "Sabemos que somos importantes todos. Eso es lo que hace que un equipo esté peleando por cosas grandes"

Diez partidos sin perder. "Todavía queda. Tienen que jugar los rivales, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo, hemos ganado y a pensar en el siguiente".

Dedicatoria. "Ha venido mi familia y, sobre todo, a mi padre, que me está cuidando desde arriba".