Loureiro: "De esto va esta competición, de creer hasta el final"

Loureiro, durante el Cádiz-Dépor Fernando Fernández

Miguel Loureiro celebró la importantísima victoria conseguida por el Deportivo en Cádiz (0-1), que permite al cuadro coruñés dormir en puestos de ascenso directo, a la espera de lo que haga el Almería este sábado en Burgos, y consideró que la clave fue "creer hasta el final", ya que el gol se produjo en el minuto 88.

Victoria con sufrimiento. "Así está la competición. Hicimos un partido muy completo, la gente estuvo muy bien, la gente que ha salido del banquillo también espectacular. Había que tener calma, tranquilidad, el equipo estuvo en su sitio todo el tiempo, creyendo y al final se consiguió. Hay que seguir hasta el final porque esto no da tregua".

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El Dépor mereció el triunfo. "Somos un equipo que está convencido, que cree en lo que hay, que tiene una idea y estamos muy enchufados y con muchas ganas, y de esto va esta competición, de creer hasta el final. Y con la gente que ha venido desde A Coruña, que es una gozada".

Gol con los suplentes. "Pienso que en cada partido hay momentos, no puedes estar los 90 minutos apretando. Hay momentos para tener calma, tener el balón y otros para ser más agresivo. Los cambios nos dieron más energía en la zona de ataque. La jugada es un jugadón, la asistencia de Escudero, espectacular, y el gol de Stoichkov es muy importante para ver que todos somos importantes".

Sin margen de error. "Hoy era este partido, no mirábamos más allá y hay que estar vivos dentro de cada partido. Estos tres puntos nos dan mucha fuerza".

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Para de Ferllo. "Es inevitable que sucedan esas cosas. Álvaro hace un paradón, es muy importante también, creo que es la única ocasión importante que han tenido en todo el partido".

Tensión. "Pienso que dentro del campo siempre estás más tranquilo que desde fuera. Dentro estás más concentrado en el juego. Teníamos muy clara la idea, cuál era el plan, de estar vivos hasta el final, creíamos y el resultado está ahí".

Pensando en la siguiente cita. "Ahora, a celebrar con los chavales, también es muy importante hacer grupo, y ya luego a pensar en la semana que viene".