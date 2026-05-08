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Dépor

Idiakez: “El Deportivo te somete por calidad, pero hay que seguir”

El exentrenador del conjunto coruñés denuncia un penalti sobre Antoñito Cordero

Lucía Dávila
Lucía Dávila
08/05/2026 23:41
Hidalgo e Idiakez se abrazan antes del partido
Hidalgo e Idiakez se abrazan antes del partido
FERNANDO FERNÁNDEZ
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El preparador del Cádiz, Imanol Idiakez, lamentó el traspié sufrido ante el Deportivo en las postrimerías del encuentro de este viernes. 

“Controlar las emociones, hemos tenido la de Roger y ellos han tenido una en el 87, con pena porque hemos peleado mucho y aguantamos contra un equipo muy bueno. Hemos sobrevivido, creo que hay un penalti a Antoñito clarísimo. El Deportivo te somete porque tiene mucha calidad arriba y hay que seguir, sabíamos que esto iba a ser duro”. 

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Penalti a Antoñito. “El árbitro cree que el contacto en carrera no es suficiente, pero ya me dirás lo que es suficiente, tenemos que pelear cada metro en el campo en las tres semanas que nos quedan”. 

Calidad del rival. “Ellos te someten, nos ha costado encontrar espacios y jugadas de gol; ellos tienen jugadores espectaculares, Yeremay es un jugador que condiciona mucho a los rivales. La de Roger no ha entrado y ha sido una pena”. 

Afición. “Solo podemos decirles que vamos a dejarlo todo para salvar esta situación tan jodida; el Deportivo está cerca de ir a Primera División y ojalá nosotros podamos quedarnos en Segunda”. 

Sensaciones. “Estamos jodidos, estamos fastidiados porque hemos perdido al final ante un equipo que nos hizo picar piedra todo el partido. Hemos peleado pero no hemos podido, hemos regalado el gol y los errores a este nivel los pagas. Puse el mejor once que hemos podido para este partido. Una pena muy grande la lesión de Joaquín porque estaba cogiendo peso en el equipo. No queda otra que seguir remando y peleando”.

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