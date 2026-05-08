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Dépor

Hidalgo: “El banquillo nos ha dado el plus para sumar de tres”

El técnico blanquiazul bendice la capacidad del equipo para seguir insistiendo a pesar de las numerosas opciones de gol desperdiciadas 

Lucía Dávila
Lucía Dávila
08/05/2026 23:26
Antonio Hidalgo en el Cádiz-Dépor
Antonio Hidalgo en el Cádiz-Dépor
Fernando Fernández
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Antonio Hidalgo, entrenador deportivista, valoró el importante triunfo conseguido ante el Cádiz en el estadio Nuevo Mirandilla (0-1), un resultado que le permitió acostarse en puestos de ascenso directo. 

“Fue un partido muy trabajado, ante un Cádiz que creó muchas situaciones al principio. Nos ha costado y hemos tenido paciencia para estar en campo rival más tiempo. En el segundo tiempo también. Hemos hecho un partido muy bueno, con mucho dominio y estoy contento”.

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Stoichkov hace justicia para seguir soñando con todo (0-1)

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Goles al final de los encuentros. “Este grupo cree muchísimo hasta el final de todos los partidos, hace muchas cosas bien. Ahora ya hay que descansar y pensar en el próximo partido”. 

Revulsivos desde el banquillo. “En algún momento nos faltaba presencia en el área. Son situaciones que nos faltaban durante algunas fases y que entrenamos. Nos faltaban situaciones en el área y los jugadores con más piernas nos han dado la opción de sumar de tres”. 

Amarilla a Yeremay. “Creo que no es tarjeta amarilla en ningún caso, no intenta aprovecharse de esa situación. Habrá que recurrirla. Parece poca cosa para ser penalti, pero no se tira, desde luego. Yeremay en ningún momento ha querido engañar a nadie”. 

Necesidad de continuidad. “Tenemos que sumar de tres en los próximos encuentros, no podemos relajarnos en los próximos partidos”. 

Situación del vestuario. “Estamos muy contentos, sumar de tres te da la opción de luchar por todo, de seguir vivos. Hemos empezado los primeros minutos un poco desajustados, pero después hemos podido abrir el marcador antes, los cambios nos han dado mucho, hemos seguido empujando y creyendo. Es hora de descansar y pensar en lo que nos viene, en el Andorra”. 

Opciones marradas. “Lo más importante ha sido tener la pausa para seguir presionando, pero con orden, sin desordenarnos, se va abriendo todo mucho. La parada de Álvaro nos ha dado tranquilidad y seguimos en la pelea, que es lo más importante”. 

Goles desde el banquillo y Noé. “Noé venía trabajando todo el año con nosotros y sabíamos que su talento podría ser aprovechable en estos partidos, hemos tenido implicados a todos y no es sencillo, ese banquillo nos ha dado ese plus para sumar de tres”. 

Mucha tensión. “Todos nos jugamos muchísimo, hay mucha tensión en todo eso, hay que mantener la tensión en todos estos momentos y hemos sabido sumar de tres”.

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