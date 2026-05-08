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Dépor

El club recurrirá la amarilla de Yeremay, uno de los dos que cumplen ciclo ante el Andorra

Noubi también vio la quinta tarjeta, mientras que otros seis deportivistas quedan en capilla con cuatro

Israel Zautúa
Israel Zautúa
08/05/2026 23:33
Yeremay, Soriano y Quagliata se lamentan tras fallar una ocasión de gol
Yeremay, Soriano y Quagliata se lamentan tras fallar una ocasión de gol
Fernando Fernández
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El Deportivo afrontó el partido contra el Cádiz con ocho apercibidos y dos de ellos, Yeremay y Noubi, vieron su quinta cartulina amarilla, con lo que causarán baja para el próximo duelo, frente al Andorra, aunque el club recurrirá la tarjeta que recibió el ‘10’, según adelantó Antonio Hidalgo. 

En el tiempo de descuento de la primera parte, Yeremay se fue al suelo, tras una carga de Ortuño dentro del área, y el colegiado Dámaso Arcediano Monescillo mostró la cartulina amarilla al extremo blanquiazul al considerar que se dejó caer. La acción no era para pitar penalti, pero tampoco para amonestar al atacante deportivista, ya que el contacto existió y el ‘10’ se desequilibró tras sentir la carga en su espalda.

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Esta circunstancia provoca que el Deportivo haya tomado la decisión de recurrir la tarjeta, así que ahora será el Comité de Competición el que deberá decidir, aunque al tratarse de una interpretación arbitral, no está claro que vaya a darle la razón al club coruñés.

Minutos antes de amonestar a Yeremay, Dámaso Arcediano mostró la tarjeta a Noubi en el 19 por frenar un contraataque del Cádiz. Se trató de la quinta amarilla que ve el belga en lo que va de curso.

De esta forma, y hasta que se pronuncie el Comité de Competición, el Deportivo pierde al extremo canario y al central belga para la próxima cita, el domingo 17 de mayo en Riazor frente al Andorra.

Ahora son seis los jugadores que están en capilla, con cuatro cartulinas amarillas: Ximo, Luismi Cruz, Altimira y Quagliata, José Ángel y Mulattieri.

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