El 1x1 del Dépor contra el Cádiz: Mario hace de todo y Stoichkov pone los puntos

Once inicial del Deportivo en Cádiz Fernando Fernández

Estas son nuestras notas a los jugadores del Deportivo en el 0-1 contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla.

El Deportivo suma tres puntos en Cádiz merced a un gol de Stoichkov en la recta final (0-1) Más información

ÁLVARO FERLLO. Puntual (6). Tuvo que esperar al minuto 85 para recibir el primer tiro a puerta. Roger voleó y el riojano respondió rápido abajo para desviar a córner. No tuvo más trabajo.

XIMO NAVARRO. Fiable (6). El costado derecho no carburó como otros días. Sin embargo, llegó a línea de fondo en un par de ocasiones y, lo más importante, controló a Cordero.

NOUBI. Sancionado (5). Se cargó pronto de amarilla por un golpeo en el rostro de Cordero. Tras confiar más de lo debido en sus posibilidades, perdió el balón y permitió a los locales una transición muy peligrosa en la que reclamaron penalti. Fue sustituido al descanso.

LOUREIRO. Serio (6). El Cádiz apenas se asomó en ataque y el de Cerceda se mostró sólido en el cuerpo a cuerpo con García Pascual. Asistió a Diego Villares de cabeza en una jugada que acabó en el palo.

ALTIMIRA. Vertical (7). Siempre con la intención de progresar en el juego y alternando el pase interior con Luismi con las internadas de Ximo. Puso hasta seis centros al área. La mayoría con buen criterio, pero sin encontrar rematador.

VILLARES. Equilibrio (6). Su figura fue más esencial en la segunda mitad, con un Dépor que necesitaba volcarse más en ataque y proteger los contragolpes. Acabó con un 93% de pases completados y con pleno de entradas exitosas.

QUAGLIATA. Luchador (5). Climent evitó en línea de gol su tanto. No sufrió para tapar a Suso, pero tampoco fue capaz de trazar los habituales cortes por dentro para recibir de Yeremay. Escudero entró en su lugar a falta de diez minutos.

LUISMI CRUZ. Muy protagonista (7). El gaditano volvió a su tierra con ganas de crear en zonas interiores. Él y Mario generaron las ocasiones más prometedoras. Estuvo cómodo en el cuadrado y, cuando conectaban con él, el Dépor era capaz de ir hacia el área con claridad.

BIL NSONGO. Sin premio (6). Remató dos veces a puerta. La primera pudo ser el 0-1, con un disparo cruzado antes de llegar al minuto 10, pero David Gil sacó una buena mano abajo. En la segunda estaba muy encimado.

YEREMAY. Destellos (5). Quedó emparejado muchas veces en el uno para uno, pero sigue sin tener ese cambio de ritmo para, una vez superado el primero, lanzarse a por el siguiente. Aun así, filtró un buen pase a Bil Nsongo. La gasolina no le dio para acabar el partido sobre el campo. Vio la quinta amarilla inmerecidamente y no estará contra el Andorra.

EL MEJOR. MARIO SORIANO. Brújula (8). El Deportivo fue muy suyo. Destacó en todo. Se activó para robar el balón hacia delante nada más perderlo y, tras una magnífica pared con Luismi Cruz dentro del área, se plantó al lado de la portería, aunque sin posibilidad de tirar. Ya había probado fortuna minutos antes con un buen disparo con pierna izquierda que rozó el palo. También mostró su calidad en pases interiores a la altura de pocos o nadie en la categoría.

Los cambios

ARNAU COMAS. Atento (5). Regresó al verde muchas jornadas después y no pasó apuros.

EDDAHCHOURI. Aire nuevo (5). Descargó mejor que en otros encuentros, pero no encontró posibilidad de disparo en el área.

NOÉ CARRILLO. Amenaza (6). Más allá de intervenir en la jugada decisiva, dio piernas y presencia al Deportivo en área contraria.

ESCUDERO. Asistente (6). Tuvo la templanza para servir en bandeja el gol a Stoichkov.

STOICHKOV. Goleador (7). Volvió tras lesión para devolver al Deportivo a puestos de ascenso directo.