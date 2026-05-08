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Dépor

Cádiz-Deportivo, en directo: previa, recibimiento y minuto a minuto del encuentro desde el Nuevo Mirandilla

El Deportivo busca abrir la jornada presionando a sus rivales por el ascenso con un triunfo ante un Cádiz en serios apuros

Lucía DávilaJorge Lema
Lucía Dávila y Jorge Lema
08/05/2026 13:31
DirectoDepor (1)
15:58 h.
Sol durante toda la jornada y previsión de 17 grados sin lluvias a la hora del partido

Luce en sol en Cádiz en las horas previas el partido. Cuando la pelota empiece a rodar, a las 20.30 horas, está prevista una temperatura de 17 grados en una tarde-noche en calma. Por pocas horas porque la previsión para mañana es de lluvias y vientos moderados. 

Playa de la Caleta en Cádiz, mediodía del 8 de mayo de 2026
Playa de la Caleta en Cádiz, mediodía del 8 de mayo de 2026
J. L. C.
16:06 h.
Historias de Cádiz y Dépor en el viejo Carranza

La visita de hoy será la decimoquinta del Deportivo a Cádiz en partido oficial. A pesar de que estamos ante dos clásicos, tampoco se han cruzado tanto como se podría pensar los primeros equipos de dos ciudades hermanadas. Pero también hubo dos partidos entre Cádiz y Deportivo en el viejo Ramón de Carranza que tuvieron su chicha porque se jugaron en disputa del clásico trofeo veraniego que se pone en disputa en la Tacita de Plata. 

​Juan L. Cudeiro abunda en esta historia y como uno de esos trofeos acabó expuesto en el Teatro Colón

Los jugadores del Deportivo alzan el Trofeo Ramón de Carranza ganado el 23 de agosto de 1998
Los jugadores del Deportivo alzan el Trofeo Ramón de Carranza ganado el 23 de agosto de 1998
A. MOVELLÁN
15:11 h.
Maestro y aprendiz

Idiakez se reencuentra con el Dépor, pero también con Antonio Hidalgo, al que tuvo en su cuerpo técnico en la primera aventura en Chipre

14.31 h.
La previa del Cádiz-Dépor, en DXT Campeón

Sueños de oro y pesadillas de bronce se citan en la Tacita de Plata

Dépor y Cádiz miden sus objetivos de ascenso y permanencia este viernes

14.02
Empieza el desembarco deportivista

La afición blanquiazul ya se hace notar por las calles de Cádiz

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Pegatina de Forza Dépor en una calle de Cádiz
13.32h.
La llegada del Dépor

La expedición blanquiazul llegó el jueves a última hora de la tarde a la localidad andaluza

13:30 h.
¡Buenas tardes desde Cádiz!

DXT Campeón se ha desplazado hasta la Tacita de Plata para contar en directo todo lo que suceda antes, durante y después en el decisivo Cádiz-Deportivo de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion.

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Dani Fernández