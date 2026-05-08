Cádiz-Deportivo, en directo: previa, recibimiento y minuto a minuto del encuentro desde el Nuevo Mirandilla
El Deportivo busca abrir la jornada presionando a sus rivales por el ascenso con un triunfo ante un Cádiz en serios apuros
Luce en sol en Cádiz en las horas previas el partido. Cuando la pelota empiece a rodar, a las 20.30 horas, está prevista una temperatura de 17 grados en una tarde-noche en calma. Por pocas horas porque la previsión para mañana es de lluvias y vientos moderados.
La visita de hoy será la decimoquinta del Deportivo a Cádiz en partido oficial. A pesar de que estamos ante dos clásicos, tampoco se han cruzado tanto como se podría pensar los primeros equipos de dos ciudades hermanadas. Pero también hubo dos partidos entre Cádiz y Deportivo en el viejo Ramón de Carranza que tuvieron su chicha porque se jugaron en disputa del clásico trofeo veraniego que se pone en disputa en la Tacita de Plata.
Juan L. Cudeiro abunda en esta historia y como uno de esos trofeos acabó expuesto en el Teatro Colón.
Idiakez se reencuentra con el Dépor, pero también con Antonio Hidalgo, al que tuvo en su cuerpo técnico en la primera aventura en Chipre
Sueños de oro y pesadillas de bronce se citan en la Tacita de Plata
Dépor y Cádiz miden sus objetivos de ascenso y permanencia este viernes
La afición blanquiazul ya se hace notar por las calles de Cádiz
La expedición blanquiazul llegó el jueves a última hora de la tarde a la localidad andaluza
DXT Campeón se ha desplazado hasta la Tacita de Plata para contar en directo todo lo que suceda antes, durante y después en el decisivo Cádiz-Deportivo de la jornada 39 de LaLiga Hypermotion.