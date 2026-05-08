Cádiz-Deportivo, en directo: previa, recibimiento y minuto a minuto del encuentro desde el Nuevo Mirandilla

Historias de Cádiz y Dépor en el viejo Carranza

La visita de hoy será la decimoquinta del Deportivo a Cádiz en partido oficial. A pesar de que estamos ante dos clásicos, tampoco se han cruzado tanto como se podría pensar los primeros equipos de dos ciudades hermanadas. Pero también hubo dos partidos entre Cádiz y Deportivo en el viejo Ramón de Carranza que tuvieron su chicha porque se jugaron en disputa del clásico trofeo veraniego que se pone en disputa en la Tacita de Plata.

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​Juan L. Cudeiro abunda en esta historia y como uno de esos trofeos acabó expuesto en el Teatro Colón.