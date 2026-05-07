Hidalgo, el discípulo, recoge el testigo de su maestro, Idiakez

Imanol Idiakez celebra el ascenso a Segunda División con el Deportivo en mayo de 2024Ascenso Segunda División Temporada 2023-2024Deportivo - Barça Atletic 1-0 Archivo DXT Campeón

La visita del Deportivo a Cádiz permitirá el reencuentro entre Imanol Idiakez, técnico del cuadro andaluz y Antonio Hidalgo, preparador blanquiazul. El catalán fue el segundo entrenador del vasco en el AEK Larnaca entre 2016 y 2018 y juntos conquistaron la Copa de Chipre hace ocho años, el 16 de mayo de 2018, tras vencer al Apollon (2-1) en la final. Ahora, el discípulo tiene la oportunidad de recoger el testigo de su maestro en el club coruñés. Idiakez devolvió al Dépor al fútbol profesional en mayo de 2024 e Hidalgo puede llevar a la escuadra herculina a la élite ocho años después de haberla abandonado.

“A Imanol le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. Compartimos muchas cosas juntos, bonitas, además”, recordó el entrenador deportivista ayer, durante la rueda de prensa que ofreció antes del enfrentamiento entre su equipo y el Cádiz en el Nuevo Mirandilla esta noche.

Hidalgo y su reencuentro con Idiakez: "Le estoy agradecido, verlo siempre es una satisfacción" Más información

Xavi Roca, director deportivo que apostó por Hidalgo como jugador para el Sabadell durante los últimos años del catalán como futbolista, pescó al de Granollers en el verano de 2016 para que formara parte del cuerpo técnico de Imanol Idiakez en el AEK Larnaca. El actual entrenador del Dépor permaneció tres temporadas en Chipre, hasta que en abril de 2019 regresó al Sabadell, pero como técnico, donde dirigió los siete últimos partidos de Liga y evitó que los catalanes cayeran a Tercera División.

Antes, en agosto de 2018, Idiakez había hecho las maletas rumbo a Zaragoza para estrenarse en un banquillo de Segunda División. Fue en el Zaragoza, donde dirigió los primeros diez partidos del curso 2018-19, antes de ser destituido.

Atrás dejaron esa relación de casi dos años en Chipre, donde saborearon el éxito y construyeron los cimientos de lo que son en la actualidad.

“Fueron mis comienzos. Le estoy agradecido y verlo siempre es una satisfacción”, confesó Hidalgo ante el reencuentro con el que fue su maestro.

Vínculo blanquiazul

El destino quiso que, además, la trayectoria de ambos siguiera un camino similar hasta provocar el desembarco de ambos en un histórico como el Deportivo, justo en una época de retorno hacia la élite, tras la caída al barro. Los dos, de la mano de Fernando Soriano, director deportivo blanquiazul.

Después de tres temporadas de fracaso en la tercera categoría, Imanol Idiakez tomó las riendas de la plantilla coruñesa en el verano de 2023. Soriano asumió la dirección deportiva del Dépor el 16 de junio y el 1 de julio fichó al vasco para el banquillo de Riazor.

“Le estoy agradecido a Imanol y verlo es una satisfacción” Antonio Hidalgo

El arranque de la temporada 2023-24 no fue sencillo. El cuadro coruñés sumó un solo triunfo en las ocho primeras jornadas y el técnico donostiarra salvó su cabeza hasta en tres ocasiones. Pero el equipo completó una segunda vuelta perfecta que le llevó a lograr el ascenso a Segunda División. Sin embargo, Idiakez apenas pudo disfrutar de una docena de encuentros en el fútbol profesional con el cuadro herculino, ya que el club lo destituyó el 28 de octubre de 2024, tras el 1-2 contra el Racing de Santander, que dejaba a los blanquiazules en puestos de descenso, con 10 puntos de 36 posibles y a dos de la permanencia.

“El Dépor me dejó muy marcado. Me fui al extranjero porque después no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España”, reconoció Idiakez el pasado 23 de abril, durante su presentación como tercer técnico del Cádiz en lo que va de temporada. Tras abandonar Riazor, el vasco emigró a Chipre de nuevo hasta su retorno al fútbol español de la mano del conjunto cadista, donde tiene el objetivo de evitar el descenso a la Primera RFEF de un histórico en caída libre.

Ocho meses después de que Idiakez fuera destituido del Deportivo, Fernando Soriano eligió a quien fue su ayudante en el AEK para llevar el timón y, a cuatro jornadas de que concluya la liga regular, Antonio Hidalgo está en condiciones de, como su maestro, saborear el éxito en Riazor. Idiakez le ascendió a Segunda y ahora el catalán puede subirlo a lo más alto, a Primera.

Fuera sentimentalismos

El duelo del Nuevo Mirandilla los reencuentra, con el Cádiz jugándose la permanencia y el Deportivo, el ascenso directo. Los dos técnicos se tienen mucho afecto, pero ambos apartan a un lado cualquier tipo de sentimentalismo ante la importancia del duelo.

“Cada uno irá a lo suyo, a sacar los tres puntos”, señaló el estratega blanquiazul. Idiakez se expresó en términos similares y solo tiene un objetivo en su mente, “ganarle al Dépor”.

“Evidentemente, a nivel personal me genera la alegría de ver a mucha gente que quiero mucho, jugadores, cuerpo técnico, gente del club, el entrenador rival, que es amigo mío. Desde el punto personal, mucho cariño, pero desde el punto de vista profesional, lo que quiero son los tres puntos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a los jugadores a que den su máximo, su mejor nivel y a ganarle al Dépor y, ojalá, que después de eso, al Dépor le vaya muy bien, pero que pierda aquí”, dijo.

El reencuentro con el Dépor genera "mucho cariño" a Idiakez, "pero que pierda mañana aquí" Más información

Al igual que hizo el catalán por la mañana en Abegondo con quien fue su maestro, horas después, el vasco se deshizo en elogios hacia su pupilo, del que subrayó que “prepara muy bien a sus equipos”, cuando analizó al rival que espera.

“Tenemos un partido grande, contra un rival enorme, un rival con una plantilla muy buena, hecha para ascender, que está cumpliendo el objetivo toda la temporada, con un gran entrenador que prepara muy bien a sus equipos y sabemos que es máxima dificultad, máxima exigencia, pero estamos preparándonos para ello. Dentro nos hemos conjurado para elevar el nivel hasta el máximo posible y es uno de esos días en que nuestro objetivo es rendir al máximo posible y sabemos que es un rival que te va a exigir, que tiene unos números fabulosos, además de un nivel futbolístico muy alto, pero creo que el equipo está capacitado para plantarles cara”, argumentó.

“Antonio es un gran entrenador que prepara muy bien a sus equipos” Imanol Idiakez

Hidalgo, por su parte, consideró que el preparador guipuzcoano ha logrado “dar ese toque” al Cádiz, desde que tomó las riendas de la plantilla, a pesar de que no ha logrado ganar ninguno de los dos encuentros que ya lleva en el banquillo.

“Le conozco y me conoce. En los dos partidos que lleva, le ha dado ese toque que le da a sus equipos. Va a intentar ser protagonista con balón. De mitad de campo hacia arriba tiene jugadores muy diferenciales, como Antoñito, que el último día se ha encontrado con los goles. Un rival que quería pelear por otras cosas a principio de temporada”, apuntó el preparador del conjunto deportivista.

El técnico blanquiazul, además, no se fía de la clasificación de un adversario ante el que espera un enfrentamiento “muy igualado”. “Es un equipo que ha cambiado de entrenador hace poco y le ha dado su toque. Imanol es un entrenador que nos va a poner las cosas muy difíciles, vamos a tener que estar muy atentos sin balón y hacerles daño con balón”, advirtió.

Si Hidalgo no se fía del Cádiz, menos aún lo hace Idiakez de su exequipo, ante el que pide ir “al límite” y del que destaca, sobre todo al que considera el “mejor jugador de la categoría”, Yeremay, a quien dirigió durante su etapa en A Coruña.

“Tenemos que ir al límite. El Dépor es un rival que arriba tiene gente diferencial absolutamente, probablemente tiene al mejor jugador de la categoría, a un jugador de Primera División, de equipo grande. Tenemos que ir a cada pelota con todo, tenemos que dar el máximo nivel tanto con balón, como sin balón y estoy convencido de que, en ese aspecto, los jugadores van a dar su mejor versión y vamos a buscarla”, aseguró el preparador de la escuadra cadista.

Pelear hasta el final

El Deportivo abrirá la jornada con la posibilidad de dormir en puestos de ascenso directo, si vence en Cádiz. Pero para Hidalgo, lo importante no es asaltar el segundo puesto y meter presión al Almería, sino que, según indicó, “esto va de estar vivos siempre, vivos en la pelea por todo, eso va día a día, partido a partido y todo cambia muchísimo. Pensar en el partido porque estar vivos en la pelea siempre te da opciones”.

Por último, se pronunció sobre las polémicas con el VAR que se han dado en los últimos compromisos del Deportivo.

“En el tema del VAR, cuándo va a entrar y cuándo no, es la clave, y es un tema que debería mirarse para el futuro”, sentenció el técnico del Dépor, que sueña con repetir el éxito en A Coruña que vivió su mentor.