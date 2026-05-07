En vídeo | Yeremay, el más aclamado a la llegada del Deportivo a Cádiz

Llegada del Dépor a Cádiz DXT CAMPEON

El Deportivo ya descansa en Cádiz antes de una de las citas más importantes de la temporada. La expedición blanquiazul llegó este jueves alrededor de las 21.00 horas al hotel de concentración en tierras gaditanas, donde varios aficionados esperaron durante más de una hora la llegada de los futbolistas para mostrarles su apoyo en la previa del que será uno de los encuentros más atractivos de la jornada en Segunda División. Entre fotos, autógrafos y muestras de cariño, los jugadores fueron entrando poco a poco al alojamiento, conscientes de la importancia de un duelo que puede ser decisivo tanto por arriba como por abajo en la clasificación. Los más pequeños, álbum de cromos en mano, gritaron a cada uno de los deportivistas con el objetivo de lograr una firma sobre la pegatina correspondiente a cada uno.

Los primeros fueron José Ángel y Ximo Navarro, a continuación se pararon Miguel Loureiro y Stoichkov, y mientras los niños estaban pendientes de ubicar a Yeremay, que se encontraba haciéndose fotos junto a otros seguidores situados en el otro extremo del autobús, su madre fue la encargada de conseguir la de todos los que se le iban cruzando por delante. Así logró la de Mulattieri y Luismi y, a la vez, también se ocupó de gritarle a Yeremay "vuelve", cuando el canario se disponía a cruzar las puertas del hotel. De esta manera, consiguieron la fotografía junto al '10', que les atendió con cariño y fue el último en entrar.

Por otro lado, varios hinchas del Cádiz tampoco quisieron desaprovechar la oportunidad de ver a los jugadores del Deportivo y el protagonista también fue Yeremay. Esperaron en la recepción con un sobre azul y una pancarta con la que trataron de conseguir la camiseta del canario, que también dedicó tiempo a los jóvenes para agradecerles el gesto y sacarse fotos junto a ellos. Otro de los agraciados fue Bil Nsongo, a quien regalaron un cuadro con un collage de fotografías del delantero.

Los ojos en Noé

Uno de los nombres propios fue el de Noé Carrillo. El canterano bajó del autobús junto al resto de la plantilla y confirmó así su presencia en la convocatoria para el partido ante la escuadra amarilla. Para que el mediocentro pudiera entrar en la lista, Antonio Hidalgo tuvo que realizar un descarte, ya que, a excepción de David Mella, todos los jugadores se encuentran disponibles en cuanto a lesiones y sanciones. Aparte del extremo de Teo, no bajaron del vehículo ni Eric Puerto ni José Gragera.

Noé vive una de las semanas más especiales de su carrera. El pasado viernes ante el Leganés en Riazor fue el gran héroe de la noche al marcar el gol de la victoria cuando apenas llevaba un minuto sobre el terreno de juego. Un tanto que sirvió para mantener al conjunto coruñés de lleno en la pelea por el ascenso directo y al fabrilista para acompañar a 'los mayores' en este final de campeonato. “Estoy contento por ayudar al equipo, pero hay que seguir y ya miramos a Cádiz. Si cuentan conmigo, voy a darlo todo”, afirmó el mediocentro de Teo el pasado miércoles en rueda de prensa tras anunciarse su renovación con el club hasta 2029. Y así fue. De último, junto a Bil y tímido como él mismo se definió, pero con una sonrisa en la cara, saludó a los aficionados presentes en el hotel, quienes se alegraron mucho al comprobar que el canterano había viajado junto al resto del cuadro blanquiazul.

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El ambiente que rodea al partido es el de una auténtica final para ambos equipos. El Deportivo afronta el choque con la ilusión de mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la tabla cuando apenas restan cuatro jornadas para el final de Liga y conscientes de que sumar en un escenario tan exigente como el Nuevo Mirandilla supondría un golpe encima de la mesa en la carrera por regresar a Primera. Mientras tanto, el Cádiz se juega buena parte de sus opciones para la permanencia y encara el encuentro con el objetivo de hacerse fuerte en casa para mantenerse con vida.