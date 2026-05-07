El reencuentro con el Dépor genera "mucho cariño" a Idiakez, "pero que pierda mañana aquí"

Imanol Idiakez, técnico del Cádiz, durante la rueda de prensa previa al partido contra el Dépor Cádiz CF

Imanol Idiakez, técnico del Cádiz y expreparador del Deportivo, afirmó, durante la rueda de prensa de este jueves, previa al partido contra el cuadro coruñés, que la visita del equipo herculino al Nuevo Mirandilla, le despierta "desde el punto personal, mucho cariño, pero desde el punto de vista profesional, lo que quiero son los tres puntos".

Mazazo en León. "Pasamos una noche en el autobús difícil y seguramente el día siguiente, pero el equipo se ha repuesto y sabemos lo que tenemos entre manos y nos hemos centrado claramente en preparar el partido de mañana. La semana de trabajo ha sido buena, los chicos están con muchas ganas de hacer las cosas y todos deseando que pueda ser un buen día".

Un rival que pelea por el ascenso directo. "Tenemos un partido grande, contra un rival enorme, un rival con una plantilla muy, muy buena, hecha para ascender, que está cumpliendo el objetivo toda la temporada, con un gran entrenador que prepara muy bien a sus equipos y sabemos que es máxima dificultad, máxima exigencia, pero estamos preparándonos para ello. Dentro nos hemos conjurado para elevar el nivel hasta el máximo posible y mañana es uno de esos días en que nuestro objetivo es rendir el máximo posible y sabemos que es un rival que te va a exigir, que tiene unos números fabulosos, además de un nivel futbolístico muy alto, pero creo que el equipo está capacitado para plantarles cara. Vamos a hacer todo lo que tenemos en nuestra mano, jugamos ante nuestra gente, con la afición empujándonos, con el número 12 ahí, sabemos la situación en la que estamos, la necesidad que tenemos y espero que mañana el equipo saque su mejor versión, que cada jugador de lo que tiene dentro y que saquemos el partido adelante".

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Reencuentro con el Dépor. "Evidentemente, a nivel personal, la alegría de ver a mucha gente que quiero mucho, jugadores, cuerpo técnico, gente del club, el entrenador rival, que es amigo mío. Desde el punto personal, mucho cariño, pero desde el punto de vista profesional, lo que quiero son los tres puntos. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a los jugadores a que den su máximo, su mejor nivel y a ganarle al Dépor y, ojalá, que después de eso, al Dépor le vaya muy bien, pero que pierda mañana aquí".

Recibieron el 2-2 en León en el minuto 90+3. "Hablé de la gestión de los últimos minutos. Si vimos el Arsenal el martes, la gestión de los últimos minutos. Tenemos que ser conscientes de lo que tenemos entre manos. Hablé de la voluntad del equipo de ir a por el tercer gol, no solo la situación de Brian. Tuvimos una falta, un balón de Antoñito en la derecha, tres o cuatro situaciones en las que podíamos tomado otro tipo de decisiones y los jugadores, en lugar de guardar, fueron a por el tercer gol. Evidentemente es una enseñanza, en el momento en el que estamos, tenemos que apurar todos los detalles y saber jugar esos minutos que pasan muchas cosas, hay que ser conscientes de eso y ojalá mañana lleguemos a ese último minuto por delante porque estoy convencido de que lo vamos a gestionar mejor".

Amonestaciones en defensa. "Todo cuenta. Hay que cuidar todos los detalles. Vimos una tarjeta en el minuto uno, un poco rigurosa, que nos condicionó en una posición tan importante como la de central. Mañana tenemos que ir al límite, el Dépor es un rival que arriba tiene gente diferencial absolutamente, probablemente tiene al mejor jugador de la categoría, a un jugador de Primera División, de equipo grande. Mañana tenemos que ir a cada pelota con todo, tenemos que dar el máximo nivel tanto con balón, como sin balón y estoy convencido de que, en ese aspecto, los jugadores van a dar su mejor versión y vamos a buscarla".

Ambiente en el Nuevo Mirandilla. "Lo dije el primer día, desde fuera uno lo sentía y desde dentro, más todavía. Tenemos una gran afición, que hace la diferencia y puede hacerla. Todo lo que hacemos es para hacerles felices, esta temporada no les estamos haciendo felices, pero les necesitamos porque va a haber momentos de dificultad durante el partido y vamos a necesitar todo el calor posible de la gente para que los jugadores se sientan fuertes y sean capaces de sacar lo que tienen dentro porque la situación lo requiere y es un momento de unir filas y sacar esto adelante entre todos".