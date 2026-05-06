Noel López y su salida del Dépor: "No me veía preparado para tener minutos la temporada siguiente"

Noel López de la Fuente (Silleda, Pontevedra, 2003) ha encontrado en Tenerife el escenario perfecto para recuperar la sonrisa tras un periodo complicado por las lesiones. El canterano del Deportivo salió del club hace ya cuatro veranos y, tras pasar por los filiales de Real Madrid y Osasuna, ha logrado reencontrarse con su mejor versión en la isla y devolver al equipo a Segunda División.

En una temporada marcada por el ascenso, el delantero ha ido ganando protagonismo con el paso de los meses, dejando atrás las dudas físicas y acumulando minutos hasta sentirse de nuevo importante. Con la confianza recuperada y el objetivo cumplido a nivel colectivo, Noel atiende a DXT Campeón mirando al futuro con ambición mientras habla por primera vez en esta entrevista de las decisiones que le llevaron a abandonar A Coruña.

¿Cómo se encuentra tras haber conseguido el ascenso a Segunda División?

Estoy muy contento. Ha sido un fin de semana largo y muy bonito, en el que disfrutamos mucho, sobre todo el día del partido. Antes de que empezase ya estábamos ascendidos, pero la verdad es que disfrutamos mucho todos de los 90 minutos y lo que vino después con la afición. La verdad es que fue espectacular.

Desde fuera parece que ha sido fácil el paso del Tenerife por Primera Federación. ¿Qué valoración hace de la temporada?

Tuvimos ciertos altibajos de estado de forma, pero como los tienen todos los equipos. En cuanto a individuales o por la confianza, creo que estuvimos mejor en ciertos tramos de la temporada que en otros, pero sí que es cierto que ya desde el primer momento nos veíamos capaces de conseguir el objetivo del ascenso y la verdad que ha salido todo muy bien. Pese a alguna racha de malos resultados, el equipo no dejó de creer y se formó un gran grupo dentro. Por eso fue también toda la temporada y muy contento de que así se diese.

¿Y a nivel personal cómo se ha visto? Ha ido de menos a mucho más en cuanto a protagonismo.

Yo al final buscaba poder volver a tener continuidad. En estos últimos años, debido a las lesiones, siempre he pasado por baches. Me lesionaba y no me encontraba cómodo conmigo mismo. Este año es cierto que partí como suplente, pero pude encontrar esa continuidad al entrenar día a día con el grupo y eso me ayudó mucho también a ir entrando de inicio poco a poco. Me sentí partícipe todo el año. Eso era lo que perseguía. El aguantar todo el año disfrutando de lo que más me gusta. Las titularidades que he logrado tener en el tramo final del curso son el premio al trabajo.

Se fue de A Coruña a una edad muy temprana, con muchos aspectos del juego en los que evolucionar. ¿Cuánto ha cambiado en estos años como futbolista?

Este año he jugado prácticamente todo de extremo izquierdo. Creo que he mejorado el uno para uno y el hecho de tener más confianza en mí. Dar más toques al balón y jugarme más regates. Creo que he mejorado en ese aspecto, pero sobre todo la confianza. Cuando no tienes lesiones y juegas, recuperas esa fortaleza. Los últimos años no pude disfrutar de eso y este año sí.

Estuvo con Dépor y Tenerife en el tercer escalón, dos equipos históricos que estaban fuera del sitio que les corresponde. ¿Cómo se gestiona la presión?

Yo venía con la lección aprendida de mi salida del Dépor. Sí que es cierto que tú tienes como esa obligación, por así decirlo, de que vengan los resultados, pero estoy seguro de que cualquier jugador diría que hay más puntos a favor que en contra de tener una afición que te apoye tanto. El apoyo que recibes de la gente es bestial.

Tiene contrato hasta 2027, ¿cómo afronta la que será su primera temporada en el fútbol profesional?

Tengo firmado hasta la temporada que viene, en principio. Quiero jugar en el fútbol profesional. Es un objetivo que tenía en mente porque uno siempre sueña con jugar lo más alto posible, como objetivo a corto o medio plazo, pero esa meta no fue algo que influyera en mi salida del Dépor. De hecho, me fui a Primera Federación.

Hubo muchas críticas de buena parte de la afición del Deportivo respecto a su decisión de abandonar el club. ¿Qué le pareció?

Personalmente, fue duro debido a todo lo que se movió entre la temporada y el verano. Son cosas que pasan en el fútbol. Al final, tanto yo como la gente que me rodea decidimos salir.

Personalmente fue duro por todo lo que se movió"

¿Cómo se tomó la decisión de salir del Deportivo?

No había un acuerdo concreto con el club. No se llegó a un pacto entre lo que queríamos las dos partes. Yo estaba buscando jugar. No me veía capacitado o preparado para tener minutos en el Dépor la temporada siguiente, ya fuese en Segunda División o no. Por eso decidí salir.

Ahora que ya han pasado unos cuantos años y ya tiene más perspectiva de todo lo que ocurrió durante y después, ¿se arrepiente de algo?

A ver, obviamente uno siempre le da vueltas a las decisiones que toma, pero yo al final pienso que la decisión es la que es y ya está. Nunca puedes saber qué hubiera pasado de haber tomado otro camino. Creo que hay que vivir el presente y pensar en lo que queda por hacer. A Coruña me encanta, es una ciudad en la que viví muchos años y se echa de menos el vivir allí.

Noel López golpea el balón a portería en el partido ante el Calahorra durante la temporada 2021-22 Alfaqui

¿Salió como deseaba su paso por el Real Madrid Castilla?

Yo creo que todo es un aprendizaje. Era algo que no había vivido antes. Aprendí mucho de cómo convivir con las lesiones y de compartir vestuario con grandes jugadores. El hecho de tener de entrenador a Raúl González también era un punto del que aprendes. Fue jugador espectacular. El aprendizaje que me llevé fue sobre todo mental. El hecho de pasar momentos difíciles y seguir adelante.

Coincidió con Rafa Obrador, ¿le pidió referencias sobre el Deportivo y A Coruña?

Sí que hablamos varias veces durante ese año. Si no me mintió, me dijo que vivió un año espectacular. De hecho, recuerdo haber quedado con él justo al acabar su año de cesión en A Coruña. La verdad es que estaba encantado, tanto con la ciudad como con el club. Estaba encantado.

Muchos coinciden en que, desde que su generación ganó la Copa de Campeones, el Dépor cuida y valora mejor a su cantera. ¿Usted también lo siente así?

No, no lo creo. Seguro que ganar ese título influyó algo en la opinión de los dirigentes del club, pero no creo que el gol de Noé Carrillo contra el Leganés tenga que ver con que yo hubiera aparecido en aquella final contra el Barcelona. Que aparezcan jugadores en el primer equipo es un logro de ellos. De ser capaces de llegar, tirar la puerta y, evidentemente, tener el nivel suficiente.

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En aquel Deportivo juvenil también jugaban un tal Yeremay y Mella. ¿Se esperaba que llegasen a mostrar este nivel?

Sobre Yeremay, yo creo que le preguntas a cualquier jugador que lo ve aunque sea un día y ya sabía que tenía una calidad espectacular. Entrenar con él era una barbaridad. De Mella ya te sorprendía el hecho de que era cadete y parecía que el mayor era él y no los demás en cuanto a velocidad y potencia. Son dos jugadorazos.

Óscar Gilsanz era el entrenador de aquel grupo.

Sí. Yo acabé muy contento. De hecho, yo venía de estar un mes fuera y cuando volví empecé sin tener minutos, pero la verdad que lo llevó muy bien. Gestionó el vestuario muy bien y fue un factor muy importante el hecho de tenerlo como míster para ganar la Copa.

¿Con qué gol se queda, el primero ante el Barcelona en la final o el anotado ante el Celta B en su debut?

Por estética y nivel de belleza, el que marqué contra el Barça, pero recuerdo más el gol del Celta por el hecho de ser el primero con el primer equipo y en Riazor.

En el Celta, de su generación estaban Javi Rodríguez, Hugo Sotelo, Hugo Álvarez... Han sido dos muy buenas promociones.

Yo llegué en benjamines al Deportivo y siempre mantuvimos una rivalidad muy buena. Creo que éramos dos buenas generaciones. Sí que es cierto que ellos se asentaron más en el primer equipo, pero en nuestra generación también salió Álvaro Carreras, que está en el Real Madrid, Hugo Novoa, Trilli... Nunca sabes quién va a llegar a ser profesional. Igual ellos dieron un paso más grande cuando se encontraron con el fútbol profesional y quizá por eso han logrado asentarse.

¿Habla con Trilli de cómo se dieron vuestras salidas del Dépor?

Yo guardo una buena relación con él y sí que lo hablamos, pero la mayoría del tiempo que nos escribimos es para saber cómo nos va, qué tal todo, la familia. Guardo relación con él y con los demás, sobre todo los de mi edad.

Álvaro Trili y Noel López posan juntos sobre el césped de Abegondo Susi García

¿Cómo ve al Deportivo esta temporada?

Lo sigo más por resultados y por mirar la clasificación, pero lo veo bien. Está a puntito de conseguir el objetivo. Ojalá lo hagan, me encantaría por todos los compañeros que hice allí y por toda la gente que se llevará una alegría.