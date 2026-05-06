Noé Carrillo, tras su renovación: "Siempre tuve claro que me quería quedar"
El canterano habló ante los medios después de anotar su primer gol en liga con el primer equipo y ampliar su contrato hasta 2029
Más tímido que en el campo. Pero Noé Carrillo demostró ser ese jugador que todo lo saca adelante. El canterano del Deportivo compareció en la mañana de este miércoles por primera vez entre semana ante los medios, justo unas horas después de que se anunciase su renovación. Y se mostró feliz y agradecido por todo lo que está viviendo.
Semana de gol y renovación. “Es una semana muy bonita para mí. Trabajo para estos momentos. Estoy contento por ayudar al equipo, pero hay que seguir y ya miramos a Cádiz”.
Primer equipo. “Es un privilegio entrenar con gente de tanto nivel. Siempre hace que mejores como futbolista. Cuando entrenas con los mejores, exige un plus. Me fijo en los veteranos, no solo en el campo, sino en cómo se comportan. Me ayuda a no sentirme con tanta presión. Me fijo en Jose Angel, Villares, Escudero”.
Renovación. “Empezamos hablando después de noviembre, más o menos. Ya llevaba tiempo cerrado, siempre tuve muy claro que me quería quedar aquí. Estoy muy contento”.
Dos posibles ascensos. “Estoy muy contento, estar en Primera RFEF es muy importante para el club. Con el primer equipo hay que ir partido a partido y darlo todo por la afición”.
Cuatro últimas jornadas. “No sé si llega con ganar todo, tenemos que centrarnos en ganar en Cádiz y después hacer lo mismo en los tres partidos que nos quedan”.
Temporada a nivel personal. “Es una temporada de mucho crecimiento, estoy aprendiendo a competir mucho mejor y ganar duelos. De momento está saliendo todo muy bien”.
Gol en Riazor. “Cuando golpeé, casi que no me lo creía porque era la primera bola que tocaba. Después de la celebración pensé en mi madre, que estaba en el campo. La última vez que marqué no pudo estar”.
Celebración de su madre. “Mi madre es una persona como yo, un poco tímida. Ella está muy orgullosa, lo vivió con mucha felicidad porque contra el Mallorca no pudo verlo en directo”.
Gestión de los focos. “Soy tímido, no me gusta… No es que no me guste, pero no me siento igual de cómodo aquí sentado, ni viéndome en periódicos, pero sé que forma parte de esto”.
Manuel Pablo, vacile sobre el tiro. “Con Manu tengo muy buena relación. Me lo comentó cuando lo vi por Abegondo. Es una de las cosas que me pide, que tirara. No sé muy bien por qué se me ocurrió tirar, pero por suerte salió bien”.
Gestión mental. “Lo gestiono con normalidad, estoy al servicio del club. Tanto con el Fabril como con el primer equipo voy a dar el 100%, con el Fabril teníamos un reto muy bonito que era el ascenso y lo conseguimos y con el primer equipo, si cuentan conmigo, voy a darlo todo”.
Buen rollo tras el gol. “Hoy me hicieron un pasillo. Alguno sí que vacila un poco, pero siempre en tono de broma, estoy muy contento con mis compañeros”.
Toma rápida de decisiones. “Es una cosa que se trabaja mucho desde abajo, seguimos una línea de trabajo porque tenemos que estar preparados para todo. Lo que hacemos en el juvenil, en el Fabril, lo tenemos que hacer en el primer equipo. No solo es una cosa innata mía, también lo es de todos los compañeros, porque es algo que se trabaja”.