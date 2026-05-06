La peña ‘Lucas Pérez’, con el corazón partido

Lucas Pérez, con la peña deportivista que lleva su nombre, en una comida CEDIDAS

El pasado 1 de mayo de 2024 nacía en el joven barrio herculino de Novo Mesoiro la peña deportivista ‘Lucas Pérez’ en honor al último jugador diferencial del equipo blanquiazul nacido en A Coruña. Apenas once días más tarde, el inolvidable ‘7’ catapultaba al equipo a Segunda División con una diana salvadora ante el Barcelona Atlètic.

Los caprichos del fútbol han dictado en esta ocasión que, tan solo dos años después de la fundación del citado colectivo, Lucas Pérez —ahora en las filas del Cádiz— se mida por primera vez al Dépor, este viernes a las 20.30 en el estadio Nuevo Mirandilla.

Una cita especial para el colectivo de seguidores que apadrina el atacante de Monelos, cuya sede social, la cervecería A do Cuñado, vivirá una tarde-noche de fútbol con connotaciones muy especiales.

El vicepresidente de la agrupación deportivista, Pablo Martínez, resume el sentir general de una peña que vive con intensidad el final de temporada. “La verdad es que tenemos el corazón un poco partido, dividido, porque nuestra peña está obviamente relacionada con Lucas, pero todos queremos que gane el Deportivo; a partir del viernes que ganen ellos todos los partidos también. Queremos que el Dépor ascienda como sea y, por lo tanto, no nos queda otra que intentar vencer al Cádiz este viernes”, subraya este joven incondicional blanquiazul.

Nos da un poco de pena que nos lo tengamos que jugar precisamente contra él, su deportivismo está fuera de dudas Pablo Martínez, vicepresidente de la peña 'Lucas Pérez'

“Nos da un poco de pena que en la recta final de la Liga y con tanto en juego por parte de los dos equipos nos lo tengamos que jugar precisamente contra él, porque su deportivismo está fuera de dudas, es un aficionado más. Nosotros debemos mirar nuestros propios intereses y él tiene que ser profesional, como lo somos cada uno de nosotros en el trabajo al margen del fútbol”, agrega.

Enfrentarse a un rival herido como el amarillo, que ha certificado en la segunda vuelta una racha horrorosa de cinco puntos sobre 51 posibles, no será ni mucho menos una empresa sencilla a ojos de los adeptos deportivistas.

La fortaleza del Dépor a domicilio desafía a un Cádiz instalado en el peor de los récords Más información

“Está claro que están marcando la permanencia, con un margen de solo dos puntos sobre el descenso y van a ir a por todas; no pueden despistarse, pero a nosotros si nos hacen el favor de sumar de tres en tres contra el Castellón y el Racing de Santander ya nos llega”, expone Martínez, al tiempo que expresa su convicción de que mañana viernes podría vivirse un capítulo más de la famosa ‘ley del ex’.

“Soy moderadamente optimista respecto a nuestras opciones para ganar en Cádiz pero sinceramente creo también que Lucas Pérez nos va a marcar gol; cuando fuimos a Cádiz la última vez ya vimos de lo que es capaz, con un hat-trick que les hizo al Cádiz. Esperemos que este año el grado de acierto no sea el mismo”, bromea.

Soy moderadamente optimista pero creo sinceramente que Lucas Pérez nos va a marcar gol Pablo Martínez, vicepresidente de la peña 'Lucas Pérez'

Un gran número de los más de cien socios que posee la peña ‘Lucas Pérez’ observará de cerca las evoluciones del encuentro entre Cádiz y Deportivo en el local social del grupo, aunque un selecto ramillete de fieles se desplazará hasta la ‘Tacita de Plata’ para presenciar en directo el choque correspondiente a la 39ª jornada de LaLiga Hypermotion.

“Va a ser una tarde especial para nosotros; cuatro de nuestros integrantes tienen entradas para estar en Mirandilla y otros tantos o más se van a desplazar con la esperanza de poder encontrar allí localidades para animar al Deportivo en una cita tan crucial; los que nos tenemos que quedar aquí lo veremos en la sede”, relata Pablo Martínez.

Pablo Martínez, vicepresidente de la peña 'Lucas Pérez', abrazado al jugador hace dos campañas CEDIDA

La óptima relación existente entre los hinchas de ambos bandos convertirá la previa del Cádiz-Dépor en una auténtica fiesta de hermanamiento. En efecto, los integrantes de la agrupación de Novo Mesoiro anhelan que ambos clubes puedan cumplir con sus respectivos objetivos a fin de curso.

“Para nosotros lo mejor sería que la victoria fuese nuestra y que el Cádiz pudiera lograr la permanencia en los partidos que restan de Liga; creo sinceramente que el resultado va a ser un 1-2 para el Deportivo, las trayectorias de ambos son muy dispares y creo que nosotros llegamos en un momento mucho mejor. Somos uno de los grandes de la categoría, para mí siempre es favorito el Deportivo”, considera.

Para nosotros lo mejor sería que la victoria fuese nuestra y que el Cádiz pudiera lograr la permanencia, vamos a quedar 1-2 Pablo Martínez, vicepresidente de la peña 'Lucas Pérez'

Con independencia de lo que pueda suceder sobre el terreno de juego del feudo cadista, el jugador exdeportivista se está exhibiendo como un anfitrión perfecto respecto a la peña que lleva su nombre. Incluso a pesar de la distancia, el punta coruñés permanece muy atento a la evolución de sus aficionados más fieles.

“La relación que tenemos con él es muy cordial, siempre se preocupa por la peña, por cómo estamos, suele preguntar si nos hace falta algo y nos manda siempre cariño, es un jugador que está al pie del cañón siempre”, subraya Pablo Martínez, quien no titubea a la hora de pronosticar que el Deportivo militará la próxima campaña en Primera.

El gol en el Cádiz-Dépor es cosa de ‘niños’ Más información

“Estoy viendo al equipo bien en este esprint final de Liga, llevamos una racha de varios encuentros sin perder. A pesar de los atracos arbitrales que nos han preparado en las dos últimas jornadas, hemos empatado en Burgos y le hemos ganado al Leganés. Veo al equipo con ánimo y con muchas ganas de poder darnos una alegría a final de la presente temporada”, dice.

Por último, el vicepresidente de la ‘Lucas Pérez’ anuncia que este mismo verano el jugador tiene previsto realizar una visita a su agrupación tan pronto como su apretada agenda se lo permita. “Estamos seguros de que cuando acabe la Liga nos vamos a ver pronto, sabe dónde estamos y siempre se ha portado muy bien con nosotros”, finalizó.