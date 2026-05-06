La décima guarda la llave del ascenso para el Deportivo

Bruno Gama, Laure, Juan Domínguez y Andrés Guardado celebran un gol en Riazor durante la temporada 2011-12 Quintana

Encadenar diez partidos consecutivos sin perder en una Segunda División tan exigente e imprevisible no está al alcance de cualquiera. Tanto es así que, en clave blanquiazul, cada vez que el equipo logró alcanzarse esa barrera de diez encuentros invicto, el desenlace fue casi siempre el mismo: en cinco de las siete ocasiones en que lo consiguió, terminó celebrando el ascenso.

Solo hubo dos excepciones que separaron el éxito de la decena de imbatibilidades. La primera se remonta a la temporada 1960-61. El Deportivo, en una Liga que conformaban 16 equipos, cerró el curso en una tercera posición que por aquel entonces no daba la opción a subir por la vía del playoff. Osasuna y Celta de Vigo quedaron por delante en la tabla clasificatoria e hicieron permanecer en el segundo escalón a los coruñeses un año más. La segunda todavía ronda por la mente de los seguidores blanquiazules. Natxo González, entrenador durante la 2018-19 que acabó con la trágica noche de Son Moix, firmó la segunda mejor racha del club en la categoría de plata. Tras trece jornadas sin conocer la derrota, con siete triunfos y seis empates, el Dépor cayó en su visita a Cádiz de forma contundente (3-0), quedándose a tan solo un encuentro de igualar su marca de la 40-41, cuando ascendieron por la vía de la promoción.

La última vez que se llegó a encadenar más de diez partidos seguidos sin hincar la rodilla y el deportivismo festejó la vuelta a Primera fue en la campaña 2011-12. Oltra, con récord de puntos incluido, aguantó once jornadas de pie y devolvió a la ciudad a la élite

El Deportivo viaja a Cádiz con el objetivo de situarse en la decena y posicionarse en un escenario que en el 71% de las veces ha terminado con la consecución del ascenso. El dato no garantiza nada, pero refuerza la sensación de que se ha encontrado una solidez sobre la que ser ambiciosos.

Rachas como invicto del Dépor en Segunda