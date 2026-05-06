Hidalgo se apoya en los recambios justos para la sala de máquinas del Deportivo

Patiño recibe indicaciones de Hidalgo durante un encuentro de esta temporada en Riazor Quintana

Tener muchas piezas no siempre significa tener las adecuadas. Por eso, y aunque es una buena noticia que el Deportivo llegue a final de temporada con prácticamente toda la plantilla disponible, eso no quiere decir necesariamente que Antonio Hidalgo cuente con demasiadas soluciones de las que se fíe plenamente para este tramo decisivo. Y no hay zona que más evidencia esta situación que lo justo de recambios que va en la sala de máquinas.

Está jugando el equipo blanquiazul desde el último giro de guion del técnico con dos mediocentros. Con la suma de Mario Soriano, que ya cuenta como uno más, cuenta con un total de seis pivotes si contamos a Gragera, José Ángel, Diego Villares, Riki Rodríguez y Charlie Patiño. Pero cantidad y calidad son dos términos diferentes y en estos momentos el preparador de Granollers está sosteniendo la zona ancha en únicamente tres futbolistas.

Mario Soriano es indiscutible. Lo juega prácticamente todo y es el auténtico motor del Dépor. A su lado, los momentos de forma y el contexto de partido abren la puerta para Villares o Riki. El que no es titular, entra en la segunda parte, siempre eligiendo entre el pie del asturiano o las piernas del capitán. A partir de ahí, pocas soluciones y muchos parches a la desesperada en los minutos finales.

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La mayor evidencia de esto es José Gragera. Fichaje de relumbrón el pasado verano, los problemas físicos lo lastraron en la primera vuelta y desde que comenzó 2026 apenas ha aparecido sobre el césped. Su hoja de servicio muestra únicamente un partido liguero desde el cambio de año. Un minuto, para ser más exactos, cuando salió al terreno de juego en Huesca unos instantes antes de que llegase el empate del conjunto altoaragonés. Desde entonces no ha vuelto a jugar, a pesar de que los últimos tres encuentros han sido apretados y en algún momento podía requerir la presencia de un stopper en la medular.

Tampoco esto ha repercutido en muchas más opciones para José Ángel, la réplica del asturiano en lo que a molde de centrocampista se refiere. Su última titularidad fue el 8 de marzo en el batacazo ante el Granada. En los siguientes nueve partidos se ha quedado en seis sin jugar y en los otros tres combinados no alcanza los 40 minutos. En el duelo con el Leganés tampoco fue una opción para tratar de guardar el resultado tras el tanto de Noé.

Perdono pero no olvido

Y el tercero en este grupo es Charlie Patiño. En su caso hay un antes y un después precisamente en aquel partido ante el Huesca. El centrocampista inglés estaba siendo una de las piezas de rotación, acumulando partidos con frecuencia como hombre de refresco en las segundas partes. Incluso fue titular ante el Córdoba en la jornada intersemanal unos días después del partido en El Molinón, una muestra de que Hidalgo contaba con su fútbol para este tramo final. Pero sus minutos en El Alcoraz lo condenaron. El ritmo del encuentro le pasó por encima y la guinda fue el error que cometió en el tanto del empate en el añadido. “Es una situación de fútbol de la que hay que aprender y analizar. Hay que saber que en esas situaciones hay que estar en ese pico de concentración porque esto va de pequeños detalles y por ese se van dos puntos”. Fue rotundo el técnico, que lo defendió días después en sala de prensa, pero dejando igualmente que sus acciones hablen más altas que sus palabras. Tres partidos suma ya sin jugar.

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Quedan cuatro jornadas para el final de Liga y un posible playoff. Hasta ahora, Mario Soriano, Villares y Riki han demostrado, además de nivel, han demostrado también una cualidad no siempre bien ponderada como la disponibilidad. Además, ninguno está ahora mismo en peligro de sanción dentro de una plantilla seriamente amenazada por la fiebre amarilla. Pero no estaría de más que alguno se sumara para poner un último granito de arena y, al mismo tiempo, encontrar la redención después de una temporada, cada uno a su manera, decepcionante.