El gol en el Cádiz-Dépor es cosa de ‘niños’

Bil Nsongo celebra su gol frente al Mirandés en Riazor (3-1) Germán Barreiros

El Nuevo Mirandilla enfrentará este viernes (20.30 horas) a dos de los equipos con la media de goleadores más joven de la Segunda División. 24,9 años de edad registran entre los quince futbolistas del Deportivo que han materializado los 59 tantos que ha logrado el cuadro herculino en la competición liguera en la presente temporada, mientras que el promedio de edad de los 16 autores de las 36 dianas que lleva el Cádiz es de 25,1. Estas cifras permiten a la escuadra dirigida por Antonio Hidalgo exhibir la quinta media de edad más baja de anotadores de la categoría de plata, mientras que la del Cádiz es la séptima, empatada con el Málaga.

Los ‘babies’ de Segunda son los artilleros de la Real Sociedad B, único filial de la competición. Los trece jugadores que han visto puerta en el cuadro ‘txuri-urdin’ exhiben una tasa de 21 años, seguidos por el Mirandés (22,9), Granada (24,4) y Andorra (24,5).

Broche del top 5

El top cinco de Segunda lo cierra el Deportivo, cuya media de edad de los goleadores en la presente Liga se encuentra por debajo de los 25 años.

El más joven de los quince futbolistas blanquiazules que han marcado goles durante el presente campeonato liguero es precisamente el último que ha visto portería. El fabrilista Noé Carrillo, que tiene 19 años y cinco meses, certificó el 2-1 del conjunto coruñés en Riazor frente al Leganés en su tercer encuentro de Segunda División con el Dépor. Fue su quinto duelo oficial con el primer equipo, ya que también jugó en la Copa del Rey contra el Mallorca, ante el que selló el 1-0 que clasificó a los blanquiazules para octavos de final, y frente al Atlético de Madrid.

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Otros tres goleadores del Deportivo, además de Noé Carrillo, se encuentran por debajo de los 23 años. El también fabrilista Bil Nsongo, que a sus 21 ya lleva cuatro dianas en Segunda División con la elástica blanquiazul. David Mella, que el 23 de mayo cumplirá los 21 años, y Noubi, que festejó los 21 el pasado 15 de enero. Además, Yeremay y Dani Barcia han cumplido los 23 años a lo largo de la temporada. En el caso del canario, el pasado 10 de diciembre, mientras que el central coruñés celebró esa edad el 19 de enero.

El siguiente jugador más joven es Mario Soriano, autor de cinco dianas en lo que va de Liga. El Joker cumplió los 24 años el 22 de abril. Una edad que también tiene Luismi Cruz, que en un par de semanas alcanzará los 25. Precisamente, 25 tienen Altimira, Eddahchouri y Mulattieri. Un club que Quagliata abandonó el pasado febrero, cuando cumplió los 26.

Los tres más veteranos del Deportivo en haber visto portería durante el curso liguero 2025-26 son Diego Villares, que en junio alcanzará la treintena, Stoichkov, que tiene 32 años, y Escudero, el mayor del vestuario con 36 y que puso el broche al 1-3 con el que el conjunto coruñés estrenó la temporada en Granada.

Los goleadores del próximo rival blanquiazul, el Cádiz, también se encuentran entre los más jóvenes de Segunda. Antoñito Cordero, que el pasado noviembre cumplió 19 años, es el más joven de los amarillos y, como en el caso de Noé, también el último en unirse al club de realizadores, ya que sus dos primeros tantos como cadista llegaron el pasado fin de semana en la visita al Reino de León (2-2).

Otros tres jugadores del bloque andaluz que han marcado en la presente liga aún no han cumplido los 23 años: De la Rosa (21), Aghama (21) y Moussa Diakité (22). Roger Martí, autor de dos tantos, es el más veterano de los 16 goleadores del Cádiz con 35 años.

En las antípodas de Dépor y Cádiz se encuentran el Huesca, el Zaragoza, el Albacete y el Eibar, las cuatro únicas escuadras cuyos goleadores superan los 28 años de media de edad. Entre los catorce realizadores del cuadro oscense registran un promedio de 28,1. Tanto el conjunto maño como el manchego alcanzan los 28,2 y la artillería más veterana de la categoría de plata es la del Eibar, con 29,1 años de media.

Fabricados en casa

Los goles del Deportivo, además de estar marcados fundamentalmente por jugadores jóvenes, también tienen la característica de estar fabricados por un gran número de jugadores formados en Abegondo. Seis de los quince artilleros son canteranos y entre todos ellos han materializado 25 de los 59 tantos del equipo, lo que representa el 42,4% del total que lleva el conjunto coruñés durante la Liga 2025-26.

Yeremay, con once dianas, Mella (cinco), Bil Nsongo (cuatro), Barcia y Villares (ambos con dos) y Noé Carrillo (una) son los canteranos que ya han visto portería.

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En el caso del Cádiz, la aportación de los jugadores que han pasado por su cantera es menor, con solo cuatro de los 36 goles del equipo (11,1%).

Moussa Diakité ha firmado dos dianas en lo que va de curso. También Suso (1), quien se formó en la cantera amarilla antes de hacer las maletas rumbo a Liverpool y que ha retornado a casa esta temporada tras una carrera que le ha llevado por el Almería, el Milan, el Génova y el Sevilla. El tercero es De la Rosa, en el equipo gaditano desde juveniles y que también ha aportado un gol esta temporada.