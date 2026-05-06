El difícil reto de Imanol Idiakez en Cádiz tras su autoimpuesto exilio

Idiakez celebra el ascenso del Dépor en Riazor MONICA ARCAY

No será Lucas Pérez el único protagonista que eleve el factor emocional del encuentro entre Cádiz y el Deportivo este viernes (20.30 horas). En el banquillo andaluz se sentará Imanol Idiakez, el técnico que logró devolver al club coruñés al fútbol profesional. Después de su paso por Chipre, el vasco acudió a la llamada del Nuevo Mirandilla a finales de abril para asumir un reto tan apetecible como peligroso: evitar que el conjunto amarillo caiga al barro del que sacó al blanquiazul.

No ha sido una travesía fácil para el técnico desde que aquella mañana de octubre desfilara de Abegondo con unas bolsas de basura en una imagen que quedará para siempre en el imaginario del deportivismo. El timonel del ascenso acababa de la peor manera su etapa como blanquiazul después de un mal inicio de temporada y una derrota en casa ante el Racing de Santander que puso la puntilla.

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Idiakez se despidió del Dépor y del deportivismo con una carta en la que tuvo agradecimientos para todos, salvo para Massimo Benassi y Fernando Soriano. Pero aunque su relación con los que gestionan la entidad terminara de una forma no deseada, su sentimiento deportivismo lo llevó a autoimponerse un exilio temporal. “Yo solo tenía un club después del Deportivo y era el Cádiz. El Dépor me dejó muy marcado. Me fui al extranjero porque no me sentía capaz de ir a ningún sitio en España”.

Ruido en Europa

De esta forma, después de terminar sin dirigir a otro equipo la temporada de su cese en Riazor, buscó abrigo en un territorio conocido. Regresó a Chipre, a un AEK Larnaca donde consiguió sus primeros éxitos como entrenador hace ahora una década. Allí encontró las fuerzas para volver a entrenar y pronto recibió alegría, con un verano en el que rozó la clasificación para la Europa League. Pero ese era solo el principio de su andadura internacional. El técnico logró hacer ruido en la Conference League, clasificando a su equipo para los octavos de final como uno de los ocho primeros de la fase de grupos. Y en este escenario, ocupando además la tercera posición en liga, el AEK Larnaca decidió despedirlo y pasar página en el banquillo a principios de marzo.

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Y cuando parecía que se iba a perder la acción de otro final de temporada, el Cádiz llamó a su puerta para apagar un incendio. Su llegada ha supuesto una inyección de esperanza en la Tacita de Plata, pero de momento no se ha notado su efecto, con un punto de seis posibles después de caer ante Las Palmas y empatar en León. Ahora, entre la necesidad y, probablemente, ciertas ganas de revancha, Idiakez se vuelve a ver las caras con ese equipo que lo dejó tan marcado.