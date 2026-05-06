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Dépor

De uno a cuatro partidos: estas son las sanciones tras el 'festival' de tarjetas en el Dépor-Leganés

El Comité de Disciplina ha hecho públicos los castigos a los miembros del cuerpo técnico del conjunto blanquiazul expulsados

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
06/05/2026 16:30
Árbitro Dépor-Leganés
Alejandro Ojaos indicando la señal del VAR ante la protesta e indignación de los jugadores del Deportivo en el encuentro ante el Leganés 
Germán Barreiros
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El Deportivo ya conoce las sanciones a los miembros de su cuerpo técnico expulsados en el marco de su encuentro ante el Leganés del pasado viernes. El Comité de Disciplina de la RFEF ha hecho oficiales dichas sanciones por las amonestaciones de la jornada 38 y el colectivo blanquiazul tendrá que asumir castigos que van de uno a cuatro encuentros.

Daniel Varela, fisioterapeuta del Dépor, tendrá que asumir la sanción más dura. Según el acta, el trabajador de la entidad blanquiazul se dirigió en el túnel de vestuarios "al asistente número 2, muy cercano a él y gritando: ‘Menudos hijos de puta, la que habéis liado hoy’". Tras ser identificado por la Policía Nacional, al no estar ejerciendo sus funciones, fue incluido en la redacción del colegiado, Alejandro Ojaos. Ahora, la RFEF le ha impuesto una sanción de cuatro partidos "por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas al/a la árbitro/a principal, asistentes/as o cuarto/a árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 99)".

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Más laxas han sido las penas sobre Ignasi Salafranca, segundo entrenador del Dépor, y Roberto Cabellud, preparador físico. Ambos no podrán ejercer en sus respectivos puestos ante el Cádiz, después de que el Comité estableciese un partido de suspensión por idéntico motivo: "protestas al/a la árbitro/a, principal, asistente o cuarto árbitro/a, con multa/s accesoria/as en aplicación del artículo 52 CD.. (Artículo: 127)".

Por otro lado, el insulto del jugador del Leganés Roberto López al delegado de campo del Deportivo, Yago Villar, al que denostó llamándole "gordo de mierda", también ha sido castigado con un partido de suspensión tras la tarjeta roja mostrada por el colegiado.

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