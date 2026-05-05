Quagliata recuerda su penalti en Burgos: "Estaba tranquilo y cuando vi la decisión no sabía qué hacer"

Giacomo Quagliata sortea a David González en el partido ante el Burgos Fernando Fernandez

Giacomo Quagliata está siendo uno de los jugadores más importantes y regulares del Deportivo esta temporada. El italiano cayó de pie en A Coruña y poco a poco ha ido ganando peso también como voz autorizada del vestuario. Hace un llamamiento a olvidarse de los arbitrajes, aunque recuerda con enfado su penalti de Burgos, y pide optimismo para que todo salga bien en la recta final. "Si no atraes cosas positivas, no vengas".

Sensaciones. “El equipo está bien. Estamos entrenando bien. Después de una victoria importante, tenemos que seguir sin pensar en nada que esté fuera del campo. Pensar en el partido de esta jornada y seguir peleando hasta el final como estamos haciendo”.

Arbitrajes. “El club ya habló de eso después del partido. Lo único que puedo decir es que el grupo piensa en el campo, en el partido de esta semana y el resultado. Nosotros no queremos porque tampoco podemos hacer nada. Podemos hablar, pero las palabras se las lleva el viento”.

Tu penalti en Burgos. “En el momento estaba tranquilo, porque estaba seguro de la acción. Pero claramente, cuando vi la decisión, estaba enfadado. No sabía qué hacer. Pero no pasa nada. Hay que mirar al presente, no al pasado ni al futuro”.

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VAR. “Claramente el VAR intenta ayudar. No sé si lo hace bien o mal. Puedo hablar del campo. Lo de fuera lo habló ya el club”.

Afición. “Cuando nosotros venimos con el bus antes de los partidos y vemos a la gente fuera que te testá empujando, es una locura. Cada vez que lo ves te da una vibra increíble. Es un sueño esto para cualquier jugador, tener a esta gente empujando y tenemos que ir juntos hasta el final”.

Cádiz. “Sabemos que ahora todos los campos son particulares, difíciles. Como en los anteriores partidos, tenemos que estar concentrados, poner garra y tenemos que pelear hasta el último minuto y pensar en positivo”.

Rivales de abajo. “La ambición es diferente, pero los dos equipos tienen motivación muy grande para conseguir el resultado. Es un partido difícil fuera de casa, pero si nosotros tenemos esa concentración y esa madurez que hemos mostrado en los últimos partidos, tendremos un buen resultado”.

Ganarlo todo, cuentas. “Creo que lo mejor es no hacer cuentas, pero uno siempre hace alguna. El equipo intentará ganar todos los partidos, pero sabemos que no es fácil. Es un partido jodido, pero el equipo seguro que peleará hasta el final de querer ganarlo todo. Creo que tenemos que pensar positivo, claramente. El equipo intentará ganar todos los partidos, claro, pero no es sencillo. En este último mes el equipo ha ganado madurez en el campo. Recibimos gol y tenemos la fuerza de levantarnos, eso no es fácil. Puedo parecer repetitivo, pero lo que intentaremos es ganar cada partido. Pero no tengo la bola mágica para saberlo. Queremos ganarlo todo, pero el fútbol no es lógica”.

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Mirar a los rivales. “Nosotros miramos también a los rivales, pero tenemos que mirarnos especialmente a nosotros. Conseguir los nuestros y ya iremos viendo”.

Jugar antes o después. “La verdad es que no. Me da igual. Pero claramente cuando ves que los otros ganan siempre meten más presión. Pero el último partido que jugamos lunes… prefiero no mirar nada y pensar solo en nosotros y mirarlo a final de la jornada”.

Madurez. “No sé de dónde viene, pero a medida que juegas más partidos juntos, eso viene natural. Nos faltaba un poco eso y ahora no”.