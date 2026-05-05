Los cedidos del Deportivo no ganan

Jairo y Diego Gómez en el Racing de Ferrol - Pontevedra DIARIO DE FERROL

Continúan las sensaciones encontradas para los jugadores que el Deportivo tiene cedidos en los diferentes equipos de Segunda y Primera RFEF. Mientras que a nivel individual está siendo un final de curso productivo, con protagonismo y minutos salvo casos puntuales, a nivel colectivo hay varios futbolistas blanquiazules asomándose al abismo del descenso, como es el caso de Luis Chacón o la pareja de O Couto que forman Ochoa y Guerrero. Diego y Rubén buscarán el ascenso en Pasarón.

Petxarroman (Andorra). Segundo partido consecutivo sin minutos para el lateral vasco, que está acabando la temporada con un buen resumen de lo que ha sido su cesión en el Principado: sin pena ni gloria. La derrota ante el Albacete esfuma además las pocas opciones que le quedaban de soñar con el playoff.

Bouldini (Granada). El delantero deportivista no participó tampoco en el vital triunfo del conjunto nazarí, que puede respirar tranquilo definitivamente después de la victoria frente al Zaragoza. Once jornadas van ya sin que el marroquí salga al césped y en esta ocasión ni siquiera entró en la convocatoria.

Chacón (Cultural). Sigue siendo indiscutible el mediapunta deportivista. Sigue siendo insuficiente para una Cultural Leonesa que continúa con su caída libre hacia Primera RFEF. Chacón volvió a disputar los 90 minutos en el decisivo duelo ante el Cádiz e incluso marcó un tanto que acabó siendo anulado en el empate entre dos equipos con alta presencia exblanquiazules.

Diego Gómez y Rubén López (Pontevedra). A Malata acogió un derbi gallego y de deportivistas cedidos en Pontevedra y Racing de Ferrol, siendo además todos titulares. Por parte granate, Diego Gómez y Rubén López jugaron ambos 66 minutos antes de ser sustituidos en un conjunto de Pasarón al que le anularon el gol de la victoria en el 90. En todo caso, el punto los acerca a disputar el playoff de ascenso a Segunda.

Goles amargos para los cedidos del Deportivo Más información

Jairo Noriega (Racing de Ferrol). No llegará a esas eliminatorias el Racing de Ferrol de Jairo Noriega, que al menos sí ha conseguido consolidarse en los planes de Romo. El centrocampista coruñés disputó 74 minutos en el 0-0 del derbi.

Martín Ochoa y Guerrero (Ourense CF). En O Couto comparten equipo dos de los cedidos que mejor están aprovechando el curso. Adrián Guerrero desde principio de temporada y Martín Ochoa desde su reseteo en el mercado de invierno para cambiar el Arenteiro por el Ourense CF. El empate ante el Athletic B le complica la pelea por la permanencia al equipo (2-2), que ya está en puntos de descenso, pero con los dos deportivistas jugando 81 y 90 minutos respectivamente.

Kevin Sánchez (Cartagena). El delantero deportivista fue protagonista indirecto de una de las grandes polémicas arbitrales del fin de semana. Y no hubo pocas. El Algeciras-Cartagena terminó con empate a dos goles y con cinco expulsados, tres en el bando local y otros dos compañeros de Kevin. El punta burgalés fue titular, como viene siendo habitual en las últimas jornadas, y disputó 85 minutos, aunque no pudo ver portería.