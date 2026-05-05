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Dépor

La rodilla no frena a Stoichkov y apunta al Cádiz-Deportivo

El andaluz fue baja ante el Leganés y había empezado la semana al margen del grupo

Jorge Lema
Jorge Lema
05/05/2026 14:25
Stoichkov, en el entrenamiento de este martes en Abegondo
Stoichkov, en el entrenamiento de este martes en Abegondo
RCDEPORTIVO
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Además del buen momento de juego, el Deportivo cuenta con un factor que puede ser decisivo en la recta final de la carrera por el ascenso. Tanto Antonio Hidalgo como los servicios médicos están siendo capaces de cuidar a la plantilla blanquiazul, en la que apenas hay jugadores lesionados en un tramo de campaña a la que se suele llegar con las fuerzas justas. El técnico tiene a prácticamente a todo el grupo a su disposición, incluido Stoichkov, que este martes ya trabajó con normalidad después de empezar la semana al margen del grupo.

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El Deportivo renueva a Noé Carrillo hasta 2029

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El atacante andaluz había sido baja de última hora ante el Leganés por unas molestias en la rodilla derecha y el lunes trabajó a menor ritmo en el regreso del equipo al trabajo. Este martes, aunque con un aparatoso vendaje en la articulación, pudo ejercitarse sin problemas y apunta a estar disponible para el duelo con el Cádiz de este viernes (20.30 horas).

Noé Carillo se asienta

De esta forma, la representación del Fabril se reduce a Bil Nsongo y Noé Carrillo, que ya están consolidados como jugadores de la primera plantilla de forma definitiva, como mínimo, hasta final de curso. El de Teo, además, está de celebración después de firmar su renovación hasta 2029, completando una semana mágica en la que se estrenó como goleador en Segunda División.

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