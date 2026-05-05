El Deportivo renueva a Noé Carrillo hasta 2029

2 gol deportivo vs leganes EC

Buenas noticias para el deportivismo. El Deportivo ha confirmado este martes que el canterano Noé Carrillo (Teo, 2006) renovó con el conjunto coruñés hasta junio de 2029, con otra temporada más opcional. La última vez que amplió contrato firmó hasta 2027.

El mediocentro fue protagonista el pasado viernes ante el Leganés por anotar el tanto de la victoria cuando apenas llevaba un minuto sobre el césped. También fue el autor del gol ante el Mallorca en Copa del Rey que dio el pase al Deportivo a octavos de final y durante sus apariciones con el cuadro dirigido por Antono Hidalgo ha tenido grandes actuaciones que han llevado al técnico catalán a contar con él en este tramo decisivo de la temporada. Según explicaron desde el club, Noé tiene ficha del Fabril, pero se encuentra en dinámica del primer equipo en este final de curso.

En Liga, el jugador santiagués debutó con 'los mayores' el 17 de enero en Almería y hasta el momento ha participado en tres partidos. "Lleva trabajando muchísimo, lo siente muchísimo. Representa todos los valores que queremos en nuestro club. Se está ganando el derecho a estar con nosotros", afirmó Hidalgo en una rueda de prensa. "Me alegro por su partido. Es un jugador que ha crecido mucho en los últimos años y sigue haciéndolo. Se nota muy superior en esas conducciones y quiere llegar muchas veces hasta casi el portero. Se merece lo que vivió ayer. Lleva años progresando de forma muy rápida y es importante que se sienta participativo. Es una alegría para la cantera, primer equipo y para todos", declaró Manuel Pablo el pasado sábado ante los medios.

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Noé llegó al Infantil B en el curso 2019-20 procedente del CD Conxo Santiago. En la campaña 2023-24 se proclamó campeón de la División de Honor con el Juvenil A y en la presente temporada fue uno de los futbolistas clave en el ascenso del filial deportivista a Primera RFEF. Una lesión le apartó del terreno de juego durante dos meses, pero a pesar de esto a las órdenes de Manuel Pablo jugó 22 partidos, 20 como titular, anotó dos goles y repartió cuatro asistencias.