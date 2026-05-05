El CTA esquiva la polémica y se olvida del penalti pitado a Eddahchouri en su programa 'Tiempo de Revisión'

Momento en el que el colegiado acude al VAR a revisar el posible penalti de Eddahchouri en el Dépor-Leganés Germán Barreiros

Es probable que muchos deportivistas estuviesen más pendientes que nunca del capítulo 30 de 'Tiempo de Revisión', ese programa semanal oficial del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol. Y es que el penalti de Eddahchouri en el Deportivo-Leganés del pasado viernes, que tanta polémica generó, merecía tener una respuesta.

Pero no será así. Para sorpresa de muchos, en la nueva entrega de 'Tiempo de Revisión' no hay ni rastro de Riazor. Se han analizado un total de ocho jugadas previamente revisadas por el Comité de Asesores, pero ninguna de ellas se corresponde con la que enfureció a las más de 29.000 personas presentes en el feudo blanquiazul.

Por suerte, el Deportivo no ha tenido que lamentar la pérdida de dos puntos cruciales en su pelea por el ascenso. A pesar de que Alejandro Ojaos señaló, después de una larga revisión, penalti por mano de Eddahchouri, Ferllo se encargó de impartir justicia al detener el lanzamiento de Diawara.

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En el programa se analizan cuatro polémicas de Primera División —correspondientes al Girona-Mallorca, Osasuna-Barcelona, Valencia-Atlético de Madrid y Betis-Oviedo—, dos de Segunda División —una del Racing de Santander-Huesca y otra del Eibar-Málaga— y otro par de Liga F.

El femenino, perjudicado

Casualmente, entre esas dos jugadas revisadas de Liga F, está una que ha afectado de forma directa al Deportivo. En el minuto 20 del partido ante la Real Sociedad, Fran Alonso solicitó la comprobación de un posible penalti por falta sobre Olaya.

Tras acudir a la pantalla, Elena Peláez, colegiada del encuentro, decidió mantener su decisión inicial y no señalar la infracción. Sin embargo, ahora el CTA reconoce el error y dictamina que la árbitra debería haber pitado penalti.

Perdió así el Deportivo la oportunidad de aumentar su ventaja en el electrónico, pues en ese momento reflejaba el 1-0 merced al tanto de Bárbara.