Ya están a la venta las entradas para el Dépor-Andorra

Lucas Noubi, durante el partido ante el Andorra de la primera vuelta Fernando Fernández

El Deportivo recibirá al Andorra en Riazor el próximo domingo 17 de mayo a las 14.00 horas en el que será el encuentro correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. Será la última jornada sin unificar de la temporada ya que, una vez concluido el duelo, solamente restarán dos semanas para el final de la competición regular, por lo que todos los partidos se disputarán al mismo tiempo. En la mañana de este lunes el club coruñés ha puesto a la venta las entradas para el choque ante el conjunto de El Principado, otra cita clave en la carrera por el ascenso a Primera División.

De hecho, a pesar de que el estadio blanquiazul registró buenas asistencias durante prácticamente todo el curso, durante el último mes ha batido récords en cuanto a espectadores debido al momento decisivo en el que se encuentra la Liga y de la situación clasificatoria del equipo. El pasado viernes ante el Leganés, el cartel de 'sold out' se colgó una semana antes del duelo y un total de 29.954 personas llenaron las gradas del feudo herculino.

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Para el partido ante el Andorra, el Deportivo ha puesto a la venta entradas a través de su página web con precios que oscilan entre los 40 y los 60 euros, en función de la zona seleccionada. Además, los abonados volverán a tener prioridad para adquirir los tickets, hasta el martes 5 de mayo a las 18.00 horas, pudiendo comprar un máximo de dos entradas por socio. Después de esa hora se abrirá la venta para el público en general.