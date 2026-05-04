Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Ya están a la venta las entradas para el Dépor-Andorra

El conjunto coruñés recibirá al cuadro de El Principado el próximo domingo 17 de mayo a las 14.00 horas

Lucía Dávila
Lucía Dávila
04/05/2026 13:47
Lucas Noubi, durante el partido ante el Andorra de la primera vuelta
Lucas Noubi, durante el partido ante el Andorra de la primera vuelta
Fernando Fernández
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Deportivo recibirá al Andorra en Riazor el próximo domingo 17 de mayo a las 14.00 horas en el que será el encuentro correspondiente a la jornada 40 de LaLiga Hypermotion. Será la última jornada sin unificar de la temporada ya que, una vez concluido el duelo, solamente restarán dos semanas para el final de la competición regular, por lo que todos los partidos se disputarán al mismo tiempo. En la mañana de este lunes el club coruñés ha puesto a la venta las entradas para el choque ante el conjunto de El Principado, otra cita clave en la carrera por el ascenso a Primera División.

De hecho, a pesar de que el estadio blanquiazul registró buenas asistencias durante prácticamente todo el curso, durante el último mes ha batido récords en cuanto a espectadores debido al momento decisivo en el que se encuentra la Liga y de la situación clasificatoria del equipo. El pasado viernes ante el Leganés, el cartel de 'sold out' se colgó una semana antes del duelo y un total de 29.954 personas llenaron las gradas del feudo herculino.

Mosaico de Riazor en el Deportivo-Leganés

Así lo vivió Riazor | Ferllo hace 'voar' al deportivismo

Más información

Para el partido ante el Andorra, el Deportivo ha puesto a la venta entradas a través de su página web con precios que oscilan entre los 40 y los 60 euros, en función de la zona seleccionada. Además, los abonados volverán a tener prioridad para adquirir los tickets, hasta el martes 5 de mayo a las 18.00 horas, pudiendo comprar un máximo de dos entradas por socio. Después de esa hora se abrirá la venta para el público en general.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Ximo Navarro habla con el colegiado Álvaro Moreno en el Deportivo-Mirandés

Ximo Navarro, el nuevo miembro de una lista de alertas interminable
Xurxo Gómez
Stoichkov protesta una acción durante un partido

La rodilla de Stoichkov, única preocupación en el regreso al trabajo del Deportivo
Xurxo Gómez
Lucas Noubi, durante el partido ante el Andorra de la primera vuelta

Ya están a la venta las entradas para el Dépor-Andorra
Lucía Dávila
Luismi Cruz conduce el balón en el Deportivo-Leganés, acompañado por Altimira

LA LUPA | Deportivo 2-1 Leganés: Un tanque de talento para ganar al ralentí
Xurxo Gómez