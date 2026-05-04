Ximo Navarro, el nuevo miembro de una lista de alertas interminable

Ximo Navarro habla con el colegiado Álvaro Moreno en el Deportivo-Mirandés Quintana

No será tarea fácil, pero tendrá que hilar muy fino el Deportivo en los últimos cuatro partidos de liga regular si no quiere verse, de repente, afrontando un partido con una plaga de bajas disciplinarias. Porque el conjunto coruñés llegará al último mes de competición con una lista de apercibidos de sanción que no para de crecer.

Después de la dura ‘batalla’ ante el Leganés que acabó con un ‘festival’ de tarjetas por parte del árbitro Alejandro Ojaos —siete a partir del tiempo añadido, más tres rojas a dos miembros del cuerpo técnico del Deportivo y al futbolista visitante Roberto López—, el Dépor se coloca ya con ocho futbolistas al borde de la suspensión.

El último en sumarse a la lista es Ximo Navarro, que fue amonestado por el responsable de impartir justicia tras el pitido final por “encararse con un adversario sin llegar al insulto o la amenaza”. El lateral afrontaba el encuentro frente al ‘Lega’ únicamente con tres cartulinas vistas en los 19 partidos en los que ha disputado. Pero el pasado viernes vio la cuarta y se queda a una de tener que perderse un encuentro de liga regular.

De este modo, el nombre de Ximo se añade a los de Adrià Altimira, Lucas Noubi, Giacomo Quagliata, José Ángel Jurado, Luismi Cruz, Yeremay Hernández y Samuele Mulattieri. Curiosamente, a pesar del alto número de cartulinas que mostró el colegiado frente al Leganés, ninguno de los siete recibió esa amarilla que le hubiese supuesto perderse el choque de este viernes (20.30 horas) en Cádiz.

Una zaga en problemas

Especialmente significativa es la alerta en la línea defensiva, ya que el Deportivo tiene actualmente apercibidos a sus dos laterales derechos —a pesar de que Altimira esté ejerciendo como extremo—, a un central como Lucas Noubi que también puede actuar en esa posición y a su lateral izquierdo titular e indiscutible, Giacomo Quagliata.

También deberán tener cuidado los jugadores del frente ofensivo, pues el equipo blanquiazul anda escaso de futbolistas capaces de jugar en la segunda línea del ataque y son dos los disponibles apercibidos: Yeremay y Luismi.

De este modo, a pesar de la alta densidad de jugadores, el centro del campo es la zona con menos apercibidos, pues únicamente un Jurado que ha perdido el sitio está en riesgo de ver un partido desde la grada por tarjetas.

También en cierto riesgo están Miguel Loureiro, Dani Barcia y Riki. Los dos centrales han cumplido un ciclo de amarillas —como Quagliata—, pero se sitúan ya con ocho cartones y están a tan solo una amonestación del apercibimiento. Mientras, en el caso del medio, a los dos cartones que ha visto como blanquiazul se le suma una amarilla con el Albacete.