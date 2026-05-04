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Dépor

La rodilla de Stoichkov, única preocupación en el regreso al trabajo del Deportivo

El andaluz, que ya no entró en la lista ante el Leganés, se ejercitó al margen este lunes

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
04/05/2026 14:33
Stoichkov protesta una acción durante un partido
Stoichkov protesta una acción durante un partido
Quintana
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El Deportivo regresó al trabajo en la mañana de este lunes después de disfrutar de un descanso de dos días durante el fin de semana tras jugar y ganar el pasado viernes. Antonio Hidalgo pudo contar con todos sus jugadores disponibles, a excepción de la ya conocida ausencia de David Mella y de Stoichkov.

El delantero andaluz ya se quedó fuera de la convocatoria frente al Leganés -lo que permitió que entrase Noé Carrillo- por unas molestias en la rodilla que le han impedido trabajar junto al resto de sus compañeros también en esta primera sesión de trabajo de una semana corta.

Está por ver si el gaditano se recupera a tiempo para poder estar disponible en el encuentro que se disputará en la capital de su provincia natal este viernes (20.30 horas).

El entrenamiento, en el que estuvieron presentes Bil Nsongo y Noé, consistió en una activación con rueda de pases, un juego de posición, un ejercicio táctico y fútbol en espacio reducido.

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